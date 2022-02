CRNO ZLATO I GAS GURAJU INFLACIJU: Vojna intervencija Ukrajini dramatično uticala na cene energenata

Cene sirove nafte i gasa beleže rekorde na berzama usled eskalacije ukrajinske krize. Turbulentna i složena politička situacija preliva se na ekonomije zemalja na Starom kontinentu.

Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić kaže da ne postoji nijedna ljudska delatnost u kojoj nema učešća energenata i da će se njihovo poskupljenje odraziti na rast cena proizvoda i usluga, i na evropskom tržištu i u Srbiji. On ističe da je za našu ekonomiju ključno da Srbija zadrži distancu i ne prikloni se nijednom carstvu.

- Sada je suštinsko pitanje da li će našoj zemlji biti nametnuta odluka da se priključi sankcijama Rusiji ili će biti puštena da lavira i da paralelno gaji dobre odnose sa svim stranama, i u tom slučaju nećemo imati velikih problema - ističe Savić za "Novosti". - Ali, ako se budemo opredelili, kome god da se okrenemo, biće loše.

Ukoliko sukob ne eskalira dalje, on smatra da bi situacija na tržištu mogla brzo da se stabilizuje, ali neizvesno je šta će se dešavati. Barel sirove nafte "brent" u četvrtak je premašio 100 dolara, prvi put od 2014. godine. Cena gasa u Evropi je uzletela za 35 odsto i prelazila je 1.400 dolara za 1.000 kubika, što je 120 evra po megavat-satu. Kako objašnjava Savić, došlo je do nekih poremećaja, ali je sve umerenije nego što je bilo 2009. godine za vreme krize.

- Tada su se lomovi na berzama kretali od 20 do 30 odsto, a sada je to na nivou od jedan do dva procenta - ističe naš sagovornik. - To ne znači da neće biti većih lomova, ali sve zavisi od razvoja situacije. Eskalacija je tek počela.

Srbija je uvoznik nafte i gasa i zato, kako kaže, u toj oblasti može da ima problem. Ako ne bude fizičkog prekida dotoka gasa, mi imamo do 1. juna dogovorenu cenu za plavo gorivo.

- Ukoliko uspemo da se izborimo sa pritiscima i zadržimo distancu, novim sporazumom bismo mogli da obezbedimo da ga plaćamo oko 550 do 600 dolara, što nije loše, jer cena ovog energenta se nikada neće vratiti na staro - objašnjava Savić. - Zabrinjava transport gasa kroz Bugarsku, koja je članica EU i NATO, a na nju bi mogao da bude izvršen veliki pritisak da zaustavi protok.

Gas kroz "Balkanski tok" u našu zemlju stiže preko Turske i Bugarske. Taj cevovod nije povezan sa Ukrajinom. Turska je izjavila da neće da se opredeljuje o aktuelnoj krizi na istoku.

Predviđa se da će na globalnom tržištu doći i do skoka cena žitarica, imajući u vidu da su dve zemlje veliki proizvođači. Rusija i Ukrajina učestvuju zajedno sa 29 odsto u svetskom izvozu pšenice, a 19 procenata u isporukama kukuruza. NJihov udeo u globalnom izvozu suncokretovog ulja je 80 odsto. Rusija je do daljeg obustavila saobraćaj trgovačkih brodova u Azovskom moru, a iz te luke odlaze određene količine žita za izvoz. Stručnjaci procenjuju da kretanja na berzi u ovoj oblasti neće stvoriti probleme na srpskom tržištu, jer je i naša zemlja veliki proizvođač.

"ZAMRZNUTO" GORIVO MESEC DANA?

Važeće ograničenje maloprodajnih cena goriva u Srbiji, pri sadašnjoj vrednosti sirove nafte, može da opstane najduže mesec dana, smatra Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije.

- Nakon toga, država može da smanji dažbine na derivate i očuva cenu na tom nivou - ukazuje Mićović.

- Benzinske stanice kupuju derivate na veletržištu, gde cene nisu zamrznute. U trenutku donošenja Uredbe nafta je bila 10 odsto jeftinija nego sada.

