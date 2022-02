SENIČIĆ: Očekuje se malo skuplja turistička sezona, moguć skok cena aranžmana od 5 do 15 odsto

Seničić ističe da će sezona velikim delom zavisiti od epidemioloških mera koje će biti na snazi.

Sudeći prema interesovanju turista i ponudi destinacija, u turističkim agencijama očekuju da će ovogodišnja turistička sezona biti dobra, a cene nešto veće nego prošle godine, najviše zbog rasta cene energenata.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić kaže da među turističkim poslenicima vlada optimizam kada je reč o ovogodišnjoj sezoni.

Seničić ističe da će sezona velikim delom zavisiti od epidemioloških mera koje će biti na snazi, a budući da kreće ili se najavljuje ublažavanje mera u celoj Evropi, realno je očekivati da će tokom leta mere biti olakšane i da će moći da se putuje više i jeftinije.

- Kada kažem jeftinije, tu pre svega mislim na troškove koje su iziskivali negativni testovi koji su poskupljivali kompletan proces putovanja - kaže Seničić.

Dodaje da je već sada turistička ponuda velika, da su organizovani i čarter letovi za dosta destinacija, a kada je reč o Srbiji, najveće interesovanje, kao i svih poslednjih godina, vlada za Grčku.

Prema njegovim rečima, u ovoj zemlji godišnje letuje između 700.000 i 900.000 srpskih turista, lane ih je bilo oko 400.000 a očekuje se da će ove godine taj broj iznositi blizu 600.000.

Veoma je važno što je, kako kaže, Grčka počela da polako ublažava mere, koje su do pre mesec dana bile veoma rigorozne a sada su vraćene na iste koje su važile prošlog leta.

- Očekujemo da početkom aprila krene još veće ublažavanje mera a spominje se čak i mogućnost da se ove godine u Grčku putuje bez ikakvih uslova - navodi sagovornik Tanjuga.

Dodaje da se očekuje olakšavanje uslova vezanih za koronu i za Tursku i Egipat a kada je reč o Crnoj Gori i Albaniji, one sada imaju dosta restriktivne uslove ali su dobri izgledi da će se vratiti na lanjsko stanje, tako da će se i u ove dve zemlje moći putovati bez "korona uslova".

Turisti koji se se zaželeli Italije, koja je prethodne dve godine bila zatvorena za njih, ove godine bi mogli ponovo putovati tamo jer se već ugovaraju čarter letovi za neke od italijanskih destinacija.

- Španija je bila otvorena i lane ali dosta rigorozno i još su uslovi rigorozni ali već su ugovoreni neki čarter letovi, recimo za Majorku i Barselonu, pa ćemo izgleda na leto moći da idemo u Španiju - kaže Seničić.

On navodi da će cene tokom leta 2022. najverovatnije biti nešto veće a osnovni razlog za to je u poskupljenju goriva jer ono značajno utiče pre svega na avionske aranžmane pošto učešće cene goriva u avio-prevozu ide i do 30 do 40 odsto.

Drugi razlog za poskupljenje jeste povećano interesovanje putnika za putovanja.

- Dosta Evropljana u velikim državama kao što su Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Poljska, njih oko 200 miliona, nije puno putovalo poslednje dve godine, jer su imali veoma velike restrikcije za povratak u svoje zemlje.

Ove godine se uz smanjenje mera očekuje da ti ljudi ponovo putuju, pa su zbog povećanog interesovanja, cene nešto skočile na svim relevantnim turističkim destinacijama, Grčkoj, Španiji, Italiji, Turskoj, Egiptu - objašnjava Seničić.

Dodaje da je sada teško precizno reći koliko će to poskupljenje iznositi ali se procenjuje da će se kretati od pet odsto za privatni smeštaj u Grčkoj, do oko 15 odsto za hotelski smeštaj u Grčkoj, Turskoj, Albaniji.

Seničić ukazuje da bi ove godine moglo da se iskoristi dosta zamenskih putovanja i njegova preporuka ljudima koji ih imaju jeste da se sa svojom agencijom dogovore oko njihove realizacije.

- Ostalo je nerealizovano nešto više od 100.000, odnosno oko 50 odsto ukupnog broja zamenskih putovanja i to je bio razlog što je produžena uredba Vlade Srbije - kaže Seničić i dodaje da prema informacijama koje ima, ljudi koji imaju zamenska putovanja ovih dana dogovaraju putovanja sa agencijama za ovogodišnju turističku sezonu.



Autor: