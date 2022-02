ZA NJIH 'NEMA ZIME': Iz jednog srpskog sela mladi ne beže - U lokalnoj sali nikad više proslava svadbi i dečjih rođendana - sve je življe (FOTO)

Pranjani su prvi po broju novorođene dece u suvoborskom kraju.

Iako srpska sela iz dana u dan postaju sve praznija, sa jednim na obroncima Suvobora to nije slučaj. Pranjani su prvi po broju novorođene dece u tom kraju, a sve je više mladih koji se odlučuju da ostanu na dedovini. To pokazuje i primer Nikole Jeremića (26) koji je sa bratom nasledio posao od dede i nijednog trenutka kako kaže, nije zažalio što ne živi u gradu.

- Naše selo smešteno je između Čačka i Gornjeg Milanovca i do centra i jednog i drugog kolima stižemo veoma brzo. Ono što je najvažnije jeste da put bude u dobrom stanju i sve ostalo ćemo lako završiti sami i svojim poštenim radom. Bavimo se ugostiteljstvom i imamo salu za proslave, a ono što svakako obećava i daje nadu za opstanak jeste da je sve više svadbi i proslava dečjih rođendana u ovom kraju. Selo postaje sve življe i punije - rekao je Nikola Jeremić.

Da mladi Jeremići, ali ni njihovi vršnjaci koji su ovde odlučili da privređuju nemaju razloga za brigu pokazuje i uspešna saradnja dve lokalne samouprave. Put koji prolazi kroz ovo selo, a spaja Čačak i Gornji Milanovac biće rekonstruisan.

- Već smo preduzeli sve korake, uradili smo prvo projekat za sanaciju kompletnog dela puta do spajanja sa gradom Čačkom. To je neki nepun kilometar koji ćemo mi uraditi. Otvaranje javne nabavke je 10. marta i to će se vrlo brzo završiti - kazao je Dejan Kovačević predsednik opštine Gornji Milanovac.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović ističe da ovaj put spaja a nikako razdvaja dve teritorije.

- Ono što nam je u planu i što se dogovaram, sigurno godinu dana sa predsednikom Kovačevićem je da nastavimo putne pravce ka Rošcima i Caganjima, i da spojimo ovaj putni pravac sa Miokovcima. Teški smo na obećanjima ali kad prelomimo to brzo i odradimo, tako da će ovaj pravac do leta biti gotov. Opština Milanovac svoj kilometar završava za mesec dana, a onda mi nastavljamo dalje i do jula sva tri pravca će biti urađena - rekao je Todorović.

Inače, ova deonica je višedecenijski problem meštana ovog kraja, jer je prvi i jedini put asfaltirana 1977. godine.

