KADA MOŽEMO DA SE VRATIMO PROLEĆNIM TEMPERATURAMA? Meteorolog otkriva kakvi nas dani očekuju početkom marta

Naredni dani biće relativno hladni, sredinom nedelje je moguća pojava jačih jutarnjih mrazeva.

Danas će u Srbiji biti relativno hladno, ponegde uz padavine, a slab sneg se očekuje mestimično i ispod 500 metara nadmorske visine.

Kako prognozira meteorolog Marko Čubrilo, oko 4. marta se očekuje suvo i prohladno uz hladna jutra, dok je 5. moguće prolazno pogoršanje vremena i manje zahlađenje.

- Oblasti ispod 500 metara nadmorske visine danas mogu da očekuju pojavu susnežice i snega, ali se zbog slabih padavina i temperatura iznad nule akumulacija ne očekuje. Planinski deo regiona, posebno planinski delovi okrenuti na sever imaće nešto konkretniji sneg, posebno preko 800 metara nadmorske visine i tamo će lokalno doći do povećanja snežnog pokrivača za oko 10 centimetara. Duvaće umeren i pojačan severni vetar - navodi Čubrilo.

Ponegde može biti i pljuskova snega sa krupom. Maksimalna temperatura kretaće se od 1 do 6 stepeni. Uveče nad većim delom regiona prestanak padavina, dok se nad višim planinama povremen sneg očekuje do utorka pre podne.

- Sredinom nedelje biće suvo uz hladna jutra i pojavu mrazeva koji bi se u nizijama uglavnom kretali od -6 do -1, a u višim predelima ponegde i oko -15 stepeni Celzijusa. Tokom dana će biti suvo ali prohladno uz dnevni maksimum od 6 do 10 stepeni Celzijusa. Oko 4. marta je moguće prolazno naoblačenje uz slabu kišu u nižim i slab sneg preko 800 metara nadmorske visine. Vetar će na kratko biti jak, severozapadni, a dnevni maksimum bi bio u manjem padu i trebao bi se kretati od 3 do 8 stepeni - navodi meteorolog.

Posle 8. marta, prema trenutnim prognoza, moguće je otopljenje.

- U tom slučaju, maksimumi bi oko 12. marta mogli da dostignu i do 18 stepeni Celzijusa ponegde. Naredni dani i dalje relativno hladni, sredinom nedelje je moguća pojava malo jačih jutarnjih mrazeva, dok je posle 10. marta moguće otopljenje - zaključuje Marko Čubrilo.

