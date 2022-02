JEFTINIJA STRUJA ZA JOŠ VIŠE GRAĐANA! Od marta na snagu stupa novi pravilnik: Evo ko ima pravo na manji račun za gas i električnu energiju

Od sledećeg meseca bi više građana moglo da dobije povlastice za struju.

Novi Pravilnik koji je donela Vlada Srbije, po kojem se granica za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca povećava u skladu sa inflacijom stupa na snagu 1. marta, a u pripremi je i uredba koja bi trebalo dodatno da pojednostavi proceduru i omogući povlasticu još nekim kategorijama stanovnika.

Na umanjenje računa za struju i gas pravo imaju svi socijalno ugroženi građani i primaoci dečijeg dodatka, bez podnošenja zahteva, dok je za ostale građane uslov za subvenciju visina zarade po članu domaćinstva i oni moraju podneti zahtev da im se povlastica odobri. Usvajanjem nove uredbe, to pravo bi uskoro trebalo da bude prošireno i na korišćene toplotne energije, odnosno na račune za grejanje.

Za jednočlano domaćinstvo nova granica je prihod do 15.690 dinara, sa dva i tri člana do 22.845 dinara, za porodice sa četiri i pet članova do 29.994 dinara, sa šest i više članova do 37.719 dinara.

Mnogi građani, međutim, i dalje ne znaju da imaju pravo na popust za struju ako su im primanja mala. Kako za Euronews Srbija kažu u Elektroprivredi Srbije, 68.129 građana iskoristilo je tokom 2021. godine umanjenje računa za električnu energiju, što je značajno manje u odnosu na prethodne godine. Prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike, umanjenje računa za prirodni gas za period od januara do oktobra prošle godine iskoristilo je samo 60 domaćinstava!

Broj korisnika koji koriste pravo ugroženog kupca je manji u odnosu na 2020. godinu kada ih je za struju bilo 72.694, a za gas 68 domaćinstava. Da je ovaj broj gotovo simboličan i da ima mnogo više građana koji bi mogli da se greju sa popustom, vidi se i kada se uporede podaci o ljudima starijim od 65 godina koji u našoj zemlji žive bez ikakvih primanja, a procenjuje se da ih ima više od 150.000. I nadležni su shvatili da bi propise trebalo promeniti i prilagoditi.

"Trenutni obuhvat građana rezultat je sprovođenja ranije donete uredbe. Novom uredbom, koja je u postupku usvajanja, značajno su podignute granice energetskog siromaštva, a očekivani rezultat ove promene je uvećanje broja energetski ugroženih domaćinstava oko tri puta. Očekuje se da ova vrsta pomoći obuhvati oko 190.000 domaćinstava umesto sadašnjih 70.000", kažu za Euronews Srbija u Ministarstvu energetike.

Kako navode u MRE, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o energetici koji je stupio na snagu 30. aprila 2021. godine stvoren je osnov da se uvedu novi kriterijumi i uslovi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca. U skladu sa članom 10 tog zakona pored statusa energetski ugroženog kupca električne energije i prirodnog gasa, propisano je da status može steći i domaćinstvo kome se isporučuje toplotna energija, a dat je osnov da se propisom Vlade bliže urede kriterijumi i uslovi za sticanje statusa.

"Pripremljena je Uredba o energetski ugroženom kupcu koja je u postupku usvajanja. Navedenom uredbom, predviđeno je da status energetski ugroženog kupca pored korisnika novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka mogu steći korisnici uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a na osnovu rešenja nadležnog organa o korišćenju prava, povećan je prag ukupnog prihoda domaćinstva kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca i razrađeni su drugi uslovi, a sve u cilju povećanja broja lica koja mogu steći status energetski ugroženog kupca", objašnjavaju u MRE.

Mladen Alfirović, pravnik iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije za Euronews Srbija kaže da je neobaveštenost građana najznačajniji razlog za mali broj prijava za subvencije.

"Ljudi jednostavno ne znaju da mogu ostvariti to pravo, jer do njih ne stižu te informacije. Kroz tu brojku se vidi i odnos prema tim društvenim katergorijama. Kada je u pitanju procedura za prijavu, ona bi sigurno trebalo da se pojednostavi i to je uvek moguće i potrebno, jer su to uglavnom ljudi kojima je potrebna pomoć i podrška da bi ostvarili svoja prava", smatra Alfirović.

Ko može da ostvari subvenciju?

Status energetski ugroženog kupca električne energije imaju domaćinstva s jednim članom koji troši 120 kilovat-časova mesečno, s dva i tri člana - 160 kilovata, za domaćinstva sa četiri i pet članova - 200 kilovata mesečno, dok je za domaćinstva sa šest i više članova -granica 250 kilovat-časova.

Kada je reč o gasu, domaćinstva sa jednim članom dobijaju umanjenje tokom grejne sezone - za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar od 35 kubika mesečno, sa dva i tri člana 45, sa četiri i pet članova 60, dok ostali dobijaju do 75 kubika mesečno.

"Energetski ugroženi kupac je definisan kao kupac iz kategorije domaćinstvo, samačko ili višečlano, koji ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, prirodnog gasa ili toplotne energije", objašnjavaju u MRE.

U Ministarstvu enrgetike ističu i da pojam energetski ugroženog kupca uključuje i domaćinstvo čiji član koristi elektromedicinsku opremu neophodnu za održavanje zdravlja, za čiji rad je neophodno napajanje iz elektrodistributivne mreže i kome obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje. Navedeno domaćinstvo ima pravo na zaštitu od obustave isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o snabdevanju.

Procedura je takva da nadležne gradske i opštinske službe spiskove korisnika dostavljaju Ministarstvu energetike i na osnovu njih Elektroprivreda Srbije umanjuje račune. Ugroženi kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno gasa, pod uslovom da nema prethodnih dugova po ovom osnovu, a ukoliko propusti da plati račun s ovim umanjenjem, gubi pravo na povlastice.