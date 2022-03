SRBIN NAVUKAO AMERE! Postavio na njihove sajtove FOTKE IZ 1999: Svi pomislili da je Ukrajina, krenuli da žale za žrtvama, pa se ZGRANULI ISTINOM (FOTO)

Mnoge su ganule fotografije dece, srušenih kuća, zapaljenih zgrada koje su se pojavile pre nekoliko dana na portalima pojedinih svetskih medija.

Rat u Ukrajini malo koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi širom sveta se na društvenim mrežama svrstavaju na jednu ili drugu stranu, žale za žrtvama, zgražavaju se nad slikama i video-zapisima bombardovanja, tuguju nad potresnim svedočenjima užasa...

Mnoge su ganule fotografije dece, srušenih kuća, zapaljenih zgrada koje su se pojavile pre nekoliko dana na portalima pojedinih svetskih medija. Mislili su da su to fotografije napada na Ukrajinu. A zapravo postavio ih je jedan Srbin. I zatražio samo jedno...

- Sinoć sam na nekoliko sajtova u Americi, Britaniji i Australiji okačio slike bombardovanja i zamolio narod da to osudi, što su oni i učinili. Na kraju prije nego što su me obrisali sam im se zahvalio i napisao da su to slike kada su oni 1999. bombardovali Srbiju - objavio je na svom Fejbuk profilu Vladan Milićević.

Ovaj potez je naišao na brojne reakcije njegovih pratilaca. Komentare su ostavljali čak i ljudi iz Rusije, ali i iz Ukrajine. A vest o tome je plasirana i u ruskim medijima posredstvom agencije Tass.