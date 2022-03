Meteorolog objavio prognozu za prvih DESET dana marta: Evo KADA nam stiže proleće

Đurić poručuje da može sa sigurnošću da kaže da posle mogućeg zahlađenja stiže otopljenje.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže za medije da je u toku stabilizacija vremena, tako da ćemo do petka imati potpuno suvo vreme i prohladno.

– Temperature će biti sutra od 3 do 7 stepeni, a u četvrtak i petak, malo toplije, od 6 do 10 stepeni Celzijusovih. Za vikend neće doći do bitnih promena temperature, ali sa juga će nam prolazno doći slaba kiša, a u planinama slab sneg. Oko 8. marta postoji mogućnost da dođe do zahlađenja, nešto u obliku prethodnog zahlađenja koje smo imali, ali to još uvek ne možemo precizirati jer će se narednih dana mnogo toga menjati – kaže Đorđe Đurić.

Đurić poručuje da može sa sigurnošću da kaže da posle mogućeg zahlađenja stiže otopljenje, i da nam stižu prave prolećne temperature veće od 15 stepeni, hladna jutra, topli dani.

Oko 8. marta kiša je moguća u nižim predelima, a sneg u planinskim. Da li će snega biti u nižim predelima ostaje da se vidi do vikenda, čak i ako ga bude neće padati duže od jednog do dva dana, jer prava zima je uveliko iza nas, poručuje meteorolog.

– Već oko petka ćemo znati da li će sve proći kao i do sada, kada gotovo nije ničega ni bilo, a kamoli snega, ili će možda jedan dan biti i padavina. U svakom slučaju i da se desi neće biti duže od dan, dva, a posle toga ide otopljenje. Zanimljivo je da smo 2018. godine na današnji dan imali minus 25 u Somboru, to je sada nezamislivo – kaže Đorđe Đurić.

Prognoza za narednih 10 dana

Tokom prvih 10 dana marta prohladno. U drugoj dekadi marta vreme nalik prolećnom, sredinom marta i do 20°C

Danas je prvi dan klimatološkog proleća. Prvi dani marta započeće prohladnim vremenom sa temperaturama nešto ispod proseka, ali kalendarski je i dalje zima. Ako je za utehu da danas i nije tako hladno, neka bude podatak da se 1. marta 2018. godine jutarnja temperatura u Somboru spustila na -25°C, širom Srbije na -20°C do -15°C, a da je cela Srbija bila okovana snegom i ledom i to zbog prodora ledene vazdušne mase sa severoistoka i iz oblasti Arktika.

Sve više jača uticaj anticiklona sa zapada, pa sledi dalji porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena. Još danas ponegde može biti slabe kiše i snega, osim na severu i istoku gde će biti suvo, dok već u sredu u svim predelima Srbije biće promenljivo oblačno i suvo, ali prohladno. Maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C.

U četvrtak i u petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U jutarnjim časovima očekuje se slab mraz, a tokom dana i dalje prohladno, ali malo toplije u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura biće od 6 do 10°C, u Beogradu do 8-9°C.

U petak uveče do južnih predela Srbije sa juga se očekuje naoblačenje sa padavinama. Ovaj oblačni sistem tokom vikenda proširiće se i na ostale predele Srbije. Kiša će padati u nižim, sneg u planinskim predelima. Temperatura će biti uglavnom bez veće promene.

Sneg za 8. mart

Prema trenutnim prognozama oko 8. marta sledi priliv nešto hladnije vazdušne mase sa severa, tako da se očekuje pad temperature. Zahlađenje će biti nešto sličnom prethodnom, dakle kiša i susnežica u nižim, sneg u planinskim predelima, ali pravi zimski scenario se prema treutnim proračunima ne očekuje u nižim predelima, osim da će Baba Marta da nas podseti da smo kalendarski još uvek u zimskom delu godine.

Nakon 10. marta sledi stabilizacija vremena i porast temperatura, tako da ćemo u drugoj dekadi marta uživati u prolećnim temperaturama sa vrednostima i preko 15°C, tokom pojedinih dana i do 21-22°C. Jutra će i tada ostati prohladna, ponegde i uz slab mraz.

