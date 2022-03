NOVOSADNSKI SPORTISTI OTKRILI KOLIKO IM ZNAČE MOSTOVI! Evo šta su rekli proslavljeni olimpijci o početku izgradnje arhitektonskog bisera Srpske Atine

Proslavljena strelkinja i osvajačica bronzane medalje sa Olimpijskih igara u Barseloni, te mnogobrojnih medalja sa najznačajnijih nadmetanja, Aranka Binder smatra da mostovi povezuju ljude na više načina i da su neophodni svakom gradu kraj obala reke, pa tako i Novom Sadu.

– Tri mosta koliko sada ima Novi Sad su nedovoljni za današnji saobraćaj kako u Novom Sadu, tako i u Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici koji se nalaze sa druge strane Dunava. Novi Sad je drugi po veličini grad u Srbiji i stalno se širi. Samim tim pojačava se i intenzitet saobraćaja. Grad je trenutno preopterećen i smatram da je sjajno rešenje da se izgradi četvrti most – kaže za Dnevnik proslavljena strelkinja i podsekretarka pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Aranka Binder.

Ona smatra da bi trebalo da se izgradi i pešačko – biciklistički most, koji je već ranije planiran na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa, srušenog za vreme Drugog svetskog rata.

– I izgradnja pešačkog mosta veoma bi značila za naš grad. Ako su Amsterdam, Rim, Pariz… poznati po svojim mostovima, mogao bi i Novi Sad da to bude. Mostovi su važni zbog svoje funkcionalnosti, a i svojom estetikom daju prepoznatljivost jednom gradu. Nažalost, još uvek pamtim 1999. godinu, kada su nam mostovi bili srušeni i koliko je bilo otežano kretanje ljudi. Mostovi znače povezanost u svakom smislu – zaključila je Binderova.

Slobodan Boškan, odbojkaški olimpijski šampion, trener OK Vojvodina: Spoj grada sa tvrđavom, Dunavom i istorijom

Za zlatnog odbojkaškog olimpijca iz Sidneja 2000. i sadašnjeg trenera šampiona Srbije, Vojvodine NS seme, Slobodana Boškana, novosadski mostovi imaju posebno značenje.

– Od malih nogu sam ih sve prelazio, a posle kada sam se i preselio u Petrovaradin, to je postala svakodnevna rutina. Sva tri mosta za mene simbolizuju povezanost Novog Sada sa tvrđavom i Dunavom, samim tim i istorijom. Za mene je uvek poseban bio Varadinski most, pre Duge, jer sam kao mlađi često i peške išao preko njega. Mostovi su neodvojivi deo Novog Sada i simbol su jednog grada na reci – rekao je Boškan.

Mićo Radanović, direktor KK Vojvodina: Veliki potez za ljude sa sremske strane

Mićo Radanović, predsednik Sportskog saveza Novog Sada i direktor Košarkaškog kluba Vojvodina, svojevremeno je iz Ledinaca svakodnevno putovao u osnovnu školu „Đura Daničić“ koju je pohađao od 5. do 8. razreda. Tada je autobus u jednom pravcu, od Ledinaca do stanice koja se nalazila na Ribljoj pijaci, putovao oko 40 minuta. Ledinčani sada imaju „kompletnu“ i lepo uređenu školu, ali upravo u skraćenju puta između Novog Sada i sela sa sremačke strane, Radanović vidi glavne benefite budućeg mosta.

– To je sjajna stvar i veliki potez grada Novog Sada. To će ljudima, pogotovo onima koji žive sa sremske strane, znatno pojednostaviti i pojeftiniti svakodnevne dolaske u grad. Novi most će ljudima iz Sremske Kamenice i Ledinaca svakodnevno uštedeti petnestak do 20 minuta vremena u putu za Novi Sad i iz njega. Tu je i ekonomska korist zbog manjeg utroška goriva za one koji ovu trasu prelaze svojim automobilom – smatra Radanović.

