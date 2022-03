Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst u kojem piše da kineska doktorka koja je pobegla iz rodne zemlje pod pretnjom, tvrdi da je KOVID-19 nastao u vojnoj laboratoriji.

Ona kaže da su Kina i Svetska zdravstvena organizacija najpre prikrivale činjenice o tome da se zaraza širi među ljudima.

Li Meng Jan, čiju su porodicu i prijatelje ispitivali i kojima su pretili zvaničnici komunističke partije otkako je u aprilu 2020. godine napustila Kinu, u SAD je postala uzbunjivač zbog korona virusa piše Foks Njuz.

U decembru 2019. godine radila je kao virusolog u laboratoriji Univerziteta u Hong Kongu, centru za istraživanje zaraznih bolesti Svetske zdravstvene organizacije. Njen šef, profesor Leo Pun, zatražio je od nje da istraži tajanstveni skup slučajeva zaraze virusom sličnim SARS-u u kineskom gradu Vuhan. Profesor Pun bio je jedan od naučnika koji su se bavili identifikacijom sekvence genoma korona virusa koji je izazvao epidemije SARS iz 2003. godine. Ono što je dr Jan otkrila u Pekingu je ignorisano i dalje potisnuto od strane režima i njegovih naučnika. Početkom januara 2020- godine, je ispitivanjem klastera u porodicama otkrila da se virus u Vuhanu prenosio sa čoveka na čoveka. Saznala je i da su drugi naučnici u Kini sekvencionisali genom novog korona virusa. Znala je da Vuhan ima više slučajeva nego što je kineska vlada priznavala, pa veruje da je tvrdnja Pekinga da je virus nastao na “mokroj pijaci” u Vuhanu zapravo namerna laž.

- Nisu želeli javnu raspravu. Govorili su ljudima da se ne brinu - rekla je. Dr Jan nije bila jedini medicinski zvaničnik koji je želeo da otkrije istinu o korona virusu. U januaru 2020. godine uhapšeno je osam lekara zbog upozoravanja na korona virus na društvenim medijima - vlasti su to nazvale „širenjem prevara“, a zatim je 7. februara jedan od njih, dr Li Venlijang, umro.Tokom februara, zabrinutost se povećavala kod dr Jan dok je korona virus počeo da se širi svetom, a klasteri su se pojavili u Lombardiji u Italiji, na kruzeru “Dajmond prinses” usidrenoj u Jokohami u Japanu, a zatim u Južnoj Koreji, Iranu, na Bliskom Istoku...Kako je broj smrtnih slučajeva počeo da raste, doktorka je shvatila da ima posebno znanje o globalnoj katastrofi koja je u toku, a o čemu njena vlada nije htela da govori. U Kini, lekarima je rečeno da dijagnostifikuju samo slučajeve povezane sa pijacom u Vuhanu.



- Nisam mogla da ćutim - rekla je ona. Prema njenim rečima, kineska vlada i SZO su znale da se bolest prenosi sa čoveka na čoveka, ali su odlagale da to objave svetu. Verujući da te informacije mogu da spasu živote, ona je odlučila da odleti u SAD. Znala ja da ako ode, više nikada neće videti svoju porodicu i da će možda oni biti kažnjeni zbog njenog bekstva i otkrivanja državnih tajni. Ali i znala je da će ako otkrije informacije dok je u Kini, završiti kao “nestala“. Zato se 28. aprila 2020. godine, prestravljena i noseći samo malu količinu prtljaga, lekarka ukrcala na let za Los Anđeles. U međuvremenu, pretraženi su njen dom i kancelarija a njenim najmilijima su pretili, njeni roditelji su bili prisiljeni da javno kažu da je ona lažljivica i izdajnica. Skrivajući se u SAD, dr Jan je za „Dejli mejl“ rekla da se plaši da je virus SARS-CoV-2, koji izaziva bolest KOVID-19, možda namerno stvoren u vojnim laboratorijskim eksperimentima na korona virusu koji potiče iz slepog miša. Kina je od tada pokušala da unizi njenu reputaciju i potkopa njene tvrdnje i tvrdi da ona nije učestvovala ni u kakvoj istrazi korona virusa.

Zašto sam preneo ovaj tekst iz američkih novina? Zato što mi sve liči na dobro „upakovanu“ priču sa „neoborivim“ alibijem. Jer mogu se dotičnoj dokotorki, uz sva razumevanja za brigu o sebi i svojima, postaviti i pitanja što sve to nije pokušala da kaže, napiše ili nekoga obavesti u svojoj zemlji. Makar i pod tuđim imenom. Puno sam teorija zavera pročitao o poreklu virusa, naveo razna mišljenja najvećih svetskih epidemiologa, ali i pored svih nagađanja, o poreklu virusu još niko ne zna ništa! To je jedino sigurno. Zato su ovakva štiva intrigantna i prosto navode čitaoca da „navija“ za jednu ili drugu stranu. Činjenica o zategnutim američko-kineskim odnosima i izjavama Donalda Trampa protiv Kine, gore pomenutoj priči, u kojoj glavnu ulogu ima odbegla doktorka iz Kine, nagoni čitaoca da veruje jednoj strani. Kojoj? Toliko smo sluđeni nagađanjima i prepiskama o korona virusu da je publika prosto „gladna“ za informacijama tipa „ko je kome namestio“,da li su krivi Kinezi ili Ameri. Istorija će to jednog dana utvrditi. Siguran sam u to. Ako je priča istinita mogu samo da odam priznanje doktorki na hrabrosti za to što je učinila.

Podsetimo, Kina je odbacila navode da je virus korona možda potekao iz laboratorije. Svetska zdravstvena organizacija je, takođe, više puta iznela tvrdnju da je virus potekao iz prirode.

U Beogradu 02.03.2022. Piše: Milorad komrakov, novinar