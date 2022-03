STIŽU VELIKI SNEG I JAK VETAR! UPRAVO OBJAVLJENA NOVA PROGNOZA: Prava zima sve do sredine marta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je novu vremensku prognozu do sredine marta.

- U subotu posle podne i uvece na jugu Srbije naoblačenje sa susnežicom i snegom, koje će se u toku noći proširiti najpre na centralne krajeve, a u nedelju tokom dana na celu zemlju. U nižim predelima se uz sneg ponegde očekuje i kiša. Na zapadu i jugu Srbije od 5 do 10 cm, a na planinama i do 20 cm novog snega. U ostalim krajevima ponegde može doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača. U noći između subote i nedelje kao i u nedelju ujutro i pre podne duvaće jak istocni vetar, naročito na planinama i u košavskom području - navedeno je na sajtu RHMZ.

Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša od 4 do 8 stepeni.

Kao i u ostatku Srbije, pogoršanje vremena će biti i u Beogradu. Sutra ujutru se očekuje slab mraz, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. U toku noći vetar će biti u skretanju na istočni i u pojačanju, a mešovite padavine - kiša i sneg, očekuju se posle ponoći.

Tokom naredne sedmice zadržaće se hladno vreme sa jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom u većini mesta do 4 stepena. Uz promenljivo oblačno vreme smenjivaće se sunčani intervali i pojava susnežice i snega.