GORNJI MILANOVAC POSTAJE PRIVREDNI CENTAR! Pristupna saobraćajnica Milošu Velikom dovodi investitore i povećava standard!

Opština Gornji Milanovac do maja sledeće godine dobiće pristupnu saobraćajnicu na auto-put Miloš Veliki, što je najveća investicija u ovu opštinu u poslednjih 60 godina.

Radovi koji su započeli krajem novembra prošle godine odvijaju se predviđenom dinamikom, a iako su loši vremenski uslovi otežali zemljane radove, za to vreme su završeni drugi koji su neophodni da bi izgradnja tekla po planu.

"Do sada je izvršen iskop i izvoz oko 3500 kubika, zemljanog materijala u količini od 26000 kubika, kao i 2000 kubika nasipa. Postoje tehničke specifikacije i propisi koji se moraju poštovati, tako da dok zbog snega i kiša nismo mogli da izvodimo radove na samoj trasi, razradili smo kamenolom na Rudniku, instalirana je betonska baza i sada zavisimo isključivo od sebe, a ne od nabavljača. Dinamika će biti ispštovana do kraja a saobrćajnica biti završena kad je to i planirano", rekao je za RINU Goran Petrović, generalni direktor Mostogradnje IMG, koja je izvođač radova.

U vanrednu posetu gradilištu u Gornjem Milanovcu danas je stigao i ministar građevinarstva u Vladi RS, Tomislav Momirović.

"Želeo sam i lično da se uverim kako teku radovi na ovoj saobraćajnici koja je od vitalnog značaja za Gornji Milanovac i njene građane. Ako se zbog otežanih vremenskih uslova nije moglo raditi tih dana na gradilištu, radilo se na neophodnim propratnim radovima i nijednog trenutka se nije stalo. Saobrćajnica će biti izgrađena po svim savremenim standardima, do maja sledeće godine kako je prvobitno planirano i tu nema odstupanja.

Ovo je projekat vredan 30 miliona evra koji se realizuje uz pomoć naših poslovnih partnera iz Kine. Kad se završi značiće dolazak novih investitora i veće plate građanima i zato je potpuno besmislena opstrukcija ovog projekta od strane pojedinih medija. Ali, izbori se bliže i onda koriste svaku priliku da obezvrede ono u šta mi ukažemo ogroman trud i napor, a sve u cilju boljeg života naših građana", naglasio je Momirović.

Predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević, ističe da nadležni organi lokalne samouprave svakodnevno obilaze gradilišta i proveravaju da li se sve odvija po planu.

"Urađeno je sve za šta je nadležna lokalna uprava, u redovnim obilascima na terenu i lično smo se uverili da izvođači daju sve od sebe da ispoštuju rokove. Ovo je od ogromnog značaja za našu opštinu i zato je jako važno da sve bude urađeno po propisanim pravilima. Zadovoljni smo i kako teče eksproprijacija zemljišta",izjavio je Kovačević.

Pristupna saobrćajnica u Gornjem Milanovcu biće dugačka 9,4 kilometra i podeljena je na dve podeonice.