DR TIODOROVIĆ: Naš prvi kovid pacijent je bio 24. februara 2020, A NE 6. MARTA KAKO JE ZVANIČNO OBJAVLJENO!

Kao nulti potvrđeni slučaj kovida 19 u Srbiji uzima se pacijent iz Bačke Topole koji je registrovan 6. marta 2020, a zapravo je nulti slučaj žena iz Lugana, Nišlijka poreklom, koja je iz Bergama avionom došla u Niš još 24. februara 2020, otkriva za Kurir epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, tačno dve godine posle dolaska korone u Srbiju.

Žena koja živi u Švajcarskoj je po sletanju u Niš iz čuvenog Bergama, u kome je malo potom bi pomor i odakle su mrtve od kovida izvozili u konvoju vojnih kamiona, vodila aktivan društveni život u svom gradu, pa i šire.

- Došla je da obilazi rođake, šetala se po gradu, išla u kafiće, restorane, stigla i do Kragujevca, pa su joj došle i dve drugarice iz Beograda... Ovde nije imala nikakve tegobe, tek kad se vratila, kada ju je suprug uzeo iz Bergama i vozio za Lugano, osetila je da je loše, da ima probleme. U Luganu se testirala i 28. februara javila je Vajberom jednom nađem epidemiologu, čiji je broj nabavila privatno, da je pozitivna. Žena je bila korektna, odmah nam je javila čim je imala podatak da je zaražena. Neki su je čak optuživali da nam je svesno donela koronu jer je doletela iz Bergama, ali Italija u tom momentu nije imala nikakve mere, niti restrikcije u kretanju, kao ni cela Evropa. A, naravno, ni mi. Tada apsolutno nismo imali utisak da imamo koronu - priča prof. Tiodorović.

A kad su dobili vesti iz Švajcarske, niški epidemiolozi dali su se u potragu za kontaktima žene iz Lugana.

- Naši sjajni epidemiolozi uspeli su za 24 sata da pronađu sve njene kontakte, pa i preko kolega u Beogradu zbog onih drugarica. Rodbina je testirana i četvoro njenih direktnih rođaka smešteno je na Infektivnu kliniku u Nišu jer su bili pozitivni. A da su pozitivni, potvrđeno je 1. ili 2. marta - kaže prof. Tiodorović i dodaje da je jedan od tih rođaka radio u pošti, pa je i cela pošta stavljena u izolaciju.

NIŠ JE BAR U JEDNOM POENTIRAO

Ali sam Niš i prof. Tiodorović poentirali su četiri dana posle zvaničnog nultog pacijenta - 10. marta, i baš u avionu iz Bergama.

- Kad je donesena odluka da zaustavimo avionski saobraćaj iz Italije, 10. marta sam trčao s kolegama iz Instituta na naš aerodrom da zaustavimo upravo avion iz Bergama. I baš u minut do 12 uspeli smo da ne izađu svi. Naše građane si morao da pustiš, jer po Ustavu imaju pravo da se vrate u zemlju čak iako su bolesni, ali 10 stranaca smo zaustavili i zajedno s avionom vraćeni su nazad. Tako je počela primena mera Srbije prema strancima. I tu smo bar bili prvi. I eto, sve se dešavalo u Nišu. Verovatno smo interesantni. Niš je evropsko čvorište saobraćaja, strateško, ekonomsko... - priča prof. Tiodorović.

Na naše pitanje zašto je onda nacija prevarena da je nulti slučaj bio tek 6. marta, prof. Tiodorović kaže:

- Nismo prevarili naciju, već jednostavno reč je o tome da je to podatak iz inostranstva i nemate apsolutnu sigurnost koju imate kada radite u svojoj laboratoriji. Nulti slučaj se potvrđuje kada je urađen u sopstvenoj laboratoriji. Kontakti su uzorkovani u Nišu, a brisevi su poslati na "Torlak", koji je jedini tada radio testiranja. Pozitivni rezultati rodbine su bili 1. ili 2. marta. Ali kako je bio sam početak, ništa se nije znalo, kod tih njenih rođaka moralo je da se ponovi testiranje, i potvrđeno je da su pozitivni tek posle nekoliko dana. Procedura je nalagala i da, na osnovu "Torlaka", to potvrđuje i "Batut", pa i Ministarstvo zdravlja. A u međuvremenu je pacijent u Subotici obrađen korektno u bolnici, testiran i svi podaci su bili kompletni i ti rezultati su s "Torlaka" stigli pre ovih ponovljenih Nišlija. Verovatno da se i kod njega čekalo neko vreme za sve potvrde. A on čak nije ni rekao gde se tačno zarazio. Pominjao je Budimpeštu, da bi se potom ispostavilo da je išao u Milano na Nedelju mode - objašnjava prof. Tiodorović, pa dodaje:

- Postojalo je nezadovoljstvo zašto naš slučaj nije uzet kao nulti. Međutim, postojali su i kriterijumi po kojima je nulti slučaj registrovan 6. marta, a to je čovek iz Bačke Topole koji je lečen u Subotici pa Novom Sadu. Eto, bili smo blizu da Niš poentira. I na kraju - šta to menja?! Da li je 1, 2, 5. ili 5. mart - ne menja ništa.

DINARA NISAM PRIMIO

- Koronu nisam imao, u porodici je bilo sumnje, testiranja, ali niko nije imao problema i nije bio zaražen.

- Non-stop sam na terenu, svakog dana negde - Preševo, Bujanovac, Vranje, Leskovac... To su stotine kilometara.

- Gde god je falilo nešto - mobilni rendgen, boce za kiseonik, monitori za praćenje vitalnih parametara, zahvaljujući ljudima s kojima sam mogao da se čujem u pola noći, sve je ujutru bilo na licu mesta.

- Do dana današnjeg nisam primio ni dinara ni za šta. Nisam ni tražio, i to je tačno, kako mi reče jedan drugar.

- Jedino imam obezbeđen prevoz do Beograda na sednice kriznog štaba ili za odlazak na teren, tu je gradska uprava Niša bila vrlo korektna.

- Posebno mi je drago što sam dobitnik ovogodišnje nagrade povodom Dana oslobođenja grada Vranja, u kome sam i rođen. Finansijski deo donirao sam OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", koju sam pohađao.

NAJVAŽNIJA OZBILJNA ANALIZA

I na kraju - kraj će proglasiti SZO, a za njom verovatno i mi. Niko živi ne zna kada.

- Ali, najvažnije je da napravimo dobru analizu. Ova država jeste učinila mnogo toga po čemu smo jedinstveni u Evropu - izgradili smo tri kovid bolnice, koje su bile spas, među prvima smo nabavili vakcine, ali i najnovije lekove. Ali nije uspela stroga kontrola sa ozbiljnim kažnjavanjem u sprovođenju mera i nije nam uspelo da vakcinaciju izvedemo do kraja, kako smo planirali, makar na 70-75% populacije - kaže prof. Tiodorović.

ZOVU NOĆU

- Sve počinje da se dešava noću. Počinju da zovu noću, da mole da napravite vezu, kontakt, da neko bude smešten u bolnicu. Svi su očekivali da član kriznog štaba može to da im završi, bez obzira na to da li on ima taj uticaj i u Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu, Nišu... I interesantno, zašto samo noću, šta su čekali? Mnogo je uticalo to što su ljudi mislili proći će samo od sebe. Neće. Onda ode temperatura, oseća se loše, uplašen, u panici i nastaje opšta frka - priča prof. Tiodorović.

VRANJANAC I U VICU

Južnjaci su postali "slavni" i kada je jedan Vranjanac, na samom početku masovne imunizacije u Srbiji, primio dve različite vakcine.

- Primio čovek "fajzer", pa greškom "sinofarm" kao drugu dozu. Ista situacija je bila nedugo potom i u Čačku kod jedne dame, već tad nije više bilo interesantno. Ali Vranjanci su odmah napravili vic, pa kažu: "Šta ga briga, može da ide i na Istok i na Zapad, primio je i kinesku i američku vakcinu" - kaže prof. Tiodorović.

HRABROST

Najteže je prof. Tiodoroviću pala smrt od kovida 50 korisnika Gerontološkog centra u Nišu na samom početku pandemije.

- Kad je krenulo sve u Gerontološkom, tri dana i tri noći nisam mogao da zaspim. Trebalo je 250 ljudi iz staračkog doma smestiti, nahraniti, negovati. Čak sam i pretio, zvao gde treba. I tada su se uključile negovateljice, vaspitačice iz obdaništa "Pčelica", kojima treba dati posebno priznanje. Pitanje je koliko su te žene uopšte znale o kovidu, to je najveća hrabrost, tih 15 negovateljica nam je došlo kao spas - priča prof. Tiodorović i dodaje da je improvizacija na početku, nažalost, odnela i neke ljudske živote:

- Nikad neću zaboraviti koleginicu infektologa iz Leskovcu koja je umrla i koja je jadna ušla bez dovoljno zaštitne opreme da direktno leči ljude. Za to treba hrabrosti, ne samo posvećenost profesiji nego i izuzetna hrabrost.

