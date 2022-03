KO JE NOVI DIREKTOR EPS-a? Inženjer koji je i ranije viđen kao čelnik energetskog giganta Srbije

Novi v.d. direktor EPS je Miroslav Tomašević, dosadašnji izvršni direktor za proizvodnju energije u ovoj kompaniji.

Tomašević je inženjer sa dugogodišnjim iskustvom rada u EPS koji je i ranije viđen kao čelnik ovog javnog preduzeća. Godine 2017. bio je kandidat za mesto prvog čoveka energetskog giganta Srbije. Prethodno je bio i direktor za unapređenje sistema u TENT-u. Rođen je 1966. godine.

Tomašević je odmah posle havarije u TENT- u decembru prošle godine, slovio za jednog od kandidata za čelnika EPS. Kako je Milorad Grčić podneo ostavku na mestu generalnog direktora, Tomašević je praktično sve vreme bio prvi kandidat da ga nasledi.

Tomašević je i jedan od zvaničnika EPS koji je najviše javno istupao govoreći tada o problemima u energetskom sistemu Srbije.

- U tom trenutku je radio hidro sektor i TE u Kostolcu, što iznosi polovinu. Došlo je samo do problema u TE Nikola Tesla u Obrenovcu. Bilo je reči da se raspao sistem, da je 30 hiljada građana ostalo bez struje, a nije to bio raspad sistema. Raspad sistema znači da cela država ostane bez struje, kao što je bilo u vreme bombardovanja. Sistem nije pao! TE u Obrenovcu se vratila i to je završena priča - rekao je Tomašević odmah nakon havarije u TENT u decembru prošle godine.

Od trenutka kada se pokrenulo pitanje novog direktora EPSa on je važio za jednog od kandidata koji ima najviše šanse iako su u igri bili i drugi.

- Postoji nekoliko kandidata za novog generalnog direktora EPS. Među njima jeste i Miroslav Tomašević, aktuelni izvršni direktor za proizvodnju energije, ali on nije jedini o kome se priča kao mogućem novom čelniku EPS - rekao je u decembru za Blic izvor iz Vlade Srbije.