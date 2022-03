BIĆE I DO MINUS 10! BABA MARTA JE REŠILA DA POKAŽE ZUBE, a evo kada tačno prestaju padavine!

Sneg je danas počeo da veje širom zemlje pa i u srpskoj prestonici, a svi koji se nadaju da će "baba Marta" malo da popusti, pitaju se kakvo će vreme biti narednih dana.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da će sneg prestati da pada do ponoći, posle čega se očekuje slabljenje padavina iznad Srbije.

- Sutra će biti malo toplije vreme, i manje vetra. Počeće da duva slab severni vetar, s tim što u popodnevnim časovima možemo očekivati pljuskove i sneg u celoj Srbiji. Od utorka uglavnom suvo vreme, tek ponegde sa pljuskovima - rekao je on.

Ristić kaže da će početkom naredne nedelje velika količina hladnog vazduha poreklom iz Sibira zahvatiti istočnu Evropu.

- Ovo će ojačati polje visokog pritiska iznad Rusije kao i visinski ciklon iznad Ukrajine i Crnog mora. Od srede, 9. marta, iznad naše zemlje će se uspostaviti jako severoistočno visinsko strujanje, brzine vetrova na visini dostizaće brzine takozvanih mlaznih struja od preko 100 kilometara na čas. U primemlju, da sugrađani ne brinu, duvaće severac, brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Visinski vetrovi mogu da nam donesu sve tipove čestice, uključujući i one radioaktivne iz Ukrajine ukoliko se tamo desi nuklearni havarija - rekao je i dodao da kako sada stoje stvari u sklopu te cirkulacije nad naše područje doći će suv i hladan vazduh, tako da se padavine ne očekuju.

U jutarnjim časovima umeren, ponegde i jak mraz. Maksimalne temperature u većini nižih predela biće od 0 do 5 stepeni Celzijusa, a na planinama od -10 do -5 stepeni Celzijusa, što je daleko ispod višegodišnjeg proseka za ovo doba godine. Slabljenje visinskog severoistočnog strujanja i promena vremena, postepeni osetniji porast temperature, se očekuju od nedelje, 13. marta

Ristić upozorava da bi u drugoj polovini sledeće nedelje, ako bi u Ukrajini bilo nuklearnih havarija, radioaktivni oblak brzo došao i prešao našu zemlju.

- Pošto padavina ne bi trebalo da bude, uticaj tog radioaktivnog oblaka bi se osetio samo u trenutku njegovog prolaska iznad nas, ne bi trebalo da bude njegovog taloženja na tlu. Od ponedeljka, 14. marta, a najverovatnije i do kraja meseca, više nećemo biti u opasnosti da u slučaju nuklearne havarije do nas direktno stigne radioaktivni oblak u kratkom vremenskom intervalu - kaže on.