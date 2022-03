JUTARNJI MRAZ, KIŠA I SNEG! I danas vreme slično jučerašnjem, a evo gde su mogući sunčani intervali!

I danas vreme slično jučerašnjem!

U utorak na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa kišom, susnežicom i snegom u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 2°C u Užicu do 8°C na severu Vojvodine. Uveče povremena susnežica i sneg u zapadnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od -2°C do 2°C.

Beograd: U utorak veći deo dana suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima.



Moguća je pojava kratkotrajne susnežice. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, maksimalna dnevna do 5°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 1°C.

