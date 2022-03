Žarko Zečević: Sankcije uvedene ruskim sportistima su nezapamćene u istoriji! Politika je ušla duboko u sport i sportske organizacije! (VIDEO)

Ne slažem sa sanckijama koje su uvedene sportistima, jesam protiv agresije, ali sport treba da bude iznad politike, rekao je za PINK Žarko Zečević, potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

- Imam utisak da sve ovo što se dešava sportistima Rusije je izgleda bilo pripremamo unapred. Nije moguće da se u dva do tri dana donesu takve sankcije protiv sportista i organizacija u Rusiji. To mi je malo čudno, previše brzo se sve to odigralo – rekao je Zečević i dodaje da je jačina tih sankcija takođe neprimerena.

Kako kaže, kada se malo pogleda u istoriju, Srbija je bombardovana 4 meseca, bombarodvani smo i nikakve sankcije nisu uvedene sportistima niti kolektivnim sportovima u tim zemljama.

- Postoje apsolutno određeni kriterijumi za istok i za zapad. To znači da je politika ušla duboko u sport i sportske organizacije – rekao je Zečević.

On je istakao da su male šanse da se UEFA i FIFA bilo šta desi, dodaje da sa druge strane moramo imati u vidu da su te sankcije uvedene sportistima prava katastrofa za njih same.

- Određe sankcije za te sportiste su strašne i velike posledice će ostati za te sportiste – rekao je Zečević.

Ističe da su sankcije uvedene ruskims portistima nezapamćene u istoriji.

Autor: