TVRDE DA MAGIJOM LEČE RAK I PRAVE BEBE! Najveće prevare VIDOVNJAKA u Srbiji - ovo je JEZIVO!

Mnogobrojni prevaranti pod maskom vidovnjaka, belih magova ili vračeva vrbuju lakoverne i očajne ljude na društvenim mrežama, obećavajući im rešavanje svih problema i tvrdeći da magijom leče najteže bolesti, neplodnost, pa čak da sprečavaju i ubistva! Svoje "seanse" debelo naplaćuju, a iznosi se broje i u milionima dinara. Ne prezaju ni da opljačkaju građane - otimaju im nakit, pa čak i imovinu, pokazuju iskustva nasamarenih građana.

Naime, tekst našeg lista o prevarenoj Novosađanki Dragani N. (51), koja je vidovnjacima za mesec dana dala 200.000 dinara kako bi joj skinuli crnu magiju jer je navodno sa ćerkom popila mrtvačku vodu, imao je veliki odjek u javnosti. Međutim, to je samo jedan u nizu primera prevara naivnih građana koji su u obećanjima vračara videli poslednju slamku spasa za izlaz iz svojih problema.

Većina tih prevaranta žrtve vrbuje na internetu već ustaljenim porukama - "napišite svoj datum rođenja, broj ili horoskopski znak, a mi ćemo vam otkriti kakva su vaša budućnost i budućnost vaše porodice".

Kazne po Krivičnom zakoniku:

- Od šest meseci do 10 godina zatvora je zaprećena kazna za krivično delo prevare (u zavisnosti od nanete imovinske štete) - Zatvor do tri godine ili novčana kazna je kazna za nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo - Novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova je kazna za uznemiravanje građana vračanjem, proricanjem ili sličnim obmanjivanjem po Zakonu o javnom redu i miru