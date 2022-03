Sutra ujutru biti slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana oblačno sa kratkotrajnim snegom, ponegde sa slabom kišom.

Jutarnja temperatura biće od -4 do nula, a najviša dnevna od 2 do 5 stepeni. U Beogradu sutra ujutru slab mraz. Jutarnja temperatura od -4 do -2, a najvisa oko 5 stepeni.