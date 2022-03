ONE SU DOKAZ DA SE GRANICE U PODELI NA MUŠKE I ŽENSKE POSLOVE BRIŠU! Stošić i Rakočević: Svi jednako doprinosimo i radimo! (VIDEO)

Jelena Stošić, načelnica odeljenja za DNK veštačenje i voženje nacionalnog registra ističe da, kako vreme odmiče, sve manje postoji podela na muške i ženske poslove, i da se ta granica godinama unazad briše.

Stošić navodi da je njen posao i lep, i zanimljiv, ali pre svega odgovoran i težak.

- To je primenjena nauka, i to je nešto konkretno. Našu genetiku možemo da primenimo, i dođemo do rezultata koji su vidljivi. Možemo da uporedino DNK sa mesta zločina, sa DNK osumljičenih, i odmah znamo šta je u pitanju, jer je vidljiv rezultat - navela je.

Kako kaže, u laboratoriji radi 20 žena, gde nema muškaraca.

- To su fakulteti koje uglavnom studiraju žene, i tako se desilo, da su samo žene u laboratoriji. To je posao koji zasniva preciznost i pedantnost, i zato mislim da su žene bolje za ovaj posao. Dobro smo organizovane, fokus je bitan - rekla je Stošić.

Kako je dodala, u policiji je 12 godina, i to je jedno od najlepših iskustava.

Nevena Rakočević iz policijske ispostave Savski Venac kaže da se u svom poslu trudi da jednakoj meri doprinese ciljevima Ministarstva, kao i svaki drugi zaposleni.

- Moj posao je raznovrstan. Svaki dan nosi nove situacije... Recimo, obavljam razgovore sa podnosiocima prijava za javna okupljanja, obezbeđenje utakmica, učestvovala sam na projektu "Most saradnje" koji je namenjen za migrante... - rekla je Rakočević.

Kako kaže, ljudi se najčešće iznenade kada je vide u uniformi, ali vremenom se i na to naviknu, jer sada nije retkost da žena bude u policiji.

