POTRESNA SCENA U NOVOM JUTRU! Pet minuta pred ulazak u Pinkov studio Milici javili da joj je OTAC UMRO (VIDEO)

Predsednički kadndidat stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski pet minuta pre gostovanja u Novom jutro saznala loše vesti.

MIlici su pet minuta pred ulazak u studio javili da je joj je preminuo otac.

- Ja sam dva meseca u neizvesnosti kakvu ću vest dobiti i kakav ću poziv primiti. Nažalost to se jutros desilo neposredno pred ulazak u studio i preda mnom je bila dilema da li da učestvujem u emisiji. Uradila sam ono što bi me on posavetovao - nastavila ovu borbu bez obzira na sve okolnosti - navela je Đuriđević Stamenkovski.

Jako sam bila vezana za oca i ovo je lični veliki, emotivni udarac,mnogo će mi nedostajati. Ono što mogu da uradim, jeste da nastavim njegovim putem