MILANKO ŠEKLER UPOZORAVA: Puniće se kovid bolnice, PEPELOM SMO POKRILI ŽAR PORED SKLADIŠTA DRVA

Virusolog Milanko Šekler uoči današnje sednice kriznog štaba na kojoj će, kako se očekuje, biti ukinute kovid propusnice i karantin za kontakte zaraženih, ističe da je najgore što su sami ljudi ukinuli sve mere.

- Svi se ponašaju kao da je završeno. Na oko 2.500-2.600 novozaraženih dnevno mi ukidamo mere. I sada nam je to malo u odnoso na skoro 20.000 novo zaraženih koliko smo imali, ali to nije nikako malo, 2.500 je velika borojka. Ovo vam je sad kao da od velike vatre uzmeš žar i pokriješ ga pepelom, a sve je to na skladišu drva. I onda se nadaš da će sve da bude u redu - kaže za Kurir Šekler.

On ističe da je veliki broj nevakcinisanih i sasvim je logično da će veliki broj njih zaraziti po nekoliko puta.

- Zaražavaju se čak i vakcinisani, ali oni bolje prolaze. Puniće se kovid bolnce, samo se nadam da će ove novoizgrađene biti dovoljne za sve obolele, a da će ostale ostati za nekovid pacijente kojima su preko potrebne - navodi Šekler.