ZUBATO SUNCE: Pred nama je sunčan, ali IZUZETNO HLADAN dan

U Srbiji ujutru umeren, lokalno i jak mraz, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla.

Tokom dana pretežno sunčano i hladno, samo ujutro i pre podne na jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde je moguć slab, kratkotrajan sneg.

Najniža temperatura od -11 do -5, a najviša od 1 do 6 stepeni. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, uveče u skretanju na jugoistočni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu ujutro umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Najniža temperatura od -7 do -5, a najviša oko 6 stepeni. Vetar slab, severoistočni i istočni, uveče u skretanju na jugoistočni.

Vremenska prognoza za 7 dana

U Srbiji u nedelju ujutro umeren, lokalno i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano i hladno za ovo doba godine. Početkom sledeće sedmice slabljenje jutarnjih mrazeva i osetni porast dnevnih temperatura. U ponedeljak i veći deo dana u utorak pretežno sunčano. U utorak uveče i tokom noći ka sredi umereno naoblačenje. U sredu i četvrtak u svim krajevima, a u petak samo u južnim predelima zahladenje, povremeno s kišom, na planinama sa snegom. U subotu razvedravanje.