UPOZORENJE ZA GRAĐANE ZBOG NISKIH TEMPERATURA: Uključen meteoalarm, vreme je OPASNO

U Srbiji će danas biti sunčano i hladno vreme, a tokom jutra umeren i lokalno jak mraz, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla.

Na jugoistoku promenljivo oblačno, uz slab sneg.

Najniža temperatura od minus 11 do minus pet, a najviša od jedan do šest stepeni. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, uveče u skretanju na jugoistočni.

RHMZ je izdao i upozorenje na jak mraz. Naime, za vikend na području Srbije očekuje se umeren, lokalno i jak jutarnji mraz. Najniža temperatura u većini nižih predela od -10 do -5 stepeni, ponegde i niža, a na planinama i ispod -15 stepeni.

Narandžasti meteoalarm znači da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Inače, ovog jutra najhladnije je u Sjenici, gde je, prema podacima sajta RHMZ, izmeren -21 stepen.

Zbog ekstremno niskih temperatura, danas je na teritoriji cele Srbije na snazi narandžasti meteo alarm.

Slablјenje jutarnjih mrazeva i osetni porast dnevnih temperatura očekuje se početkom naredne sedmice.

Nedelja

Pretežno sunčano i hladno sa umerenim i jakim jutarnjim mrazem. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -11 do -3 stepena, a najviša od 5 na jugoistoku do 10 stepeni na zapadu i severozapadu Srbije.

Ponedeljak

Pretežno sunčano uz slabljenje jutarnjeg mraza i porast dnevne temperature. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od -7 do 0 stepeni, a najviša od 7 do 13 stepeni.

Utorak

Veći deo dana pretežno sunčano i toplije. Posle podne na severu i zapadu Srbije, a uveče i noću i u ostalim krajevima umereno naoblačenje. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od -5 do 2 stepena, a najviša od 12 do 17 stepeni.