'SRBI SU PROŽIVELI ISTO ŠTO I VI SADA!' Kanađanin koji živi u Beogradu se obratio Ukrajincima i ponudio im pomoć (VIDEO)

Kanađanin ukrajinskog porekla, Erik Mut, koji više od deset godina živi u Beogradu, privukao je pažnju komentarišući rat u ovoj istočnoevropskoj zemlji.

Erik Mut se trenutno nalazi na Tajlandu, a svoj video podrške uputio je ljudima iz ratom zahvaćenih područja u Ukrajini. On je pozvao ljude iz Rusije, Belorusije i Ukrajine da beže iz ovih zemalja ako mogu.

"Ovo je video za ljude iz Ukrajine, Rusije i Belorusije koji razmišljaju da napuste svoje zemlje ili za one koji su to već uradili, a interesuje ih da li je Srbija jedna od dobrih zemalja u koju bi mogli da odu. Ukrajinci, Rusi i Belorusi, ako možete da bežite - bežite. Kuda? U Srbiju, njihov narod je prošao kroz sve što vi sad doživljavate", započeo je on svoj video.

Videvši da je situacija sa ruskom invazijom na Ukrajinu izmakla kontroli želeo je da se obrati Rusima, Belorusima i Ukrajincima i ponudi pomoć, ukoliko se odluče da izbegnu u Srbiju, a kako kaže, ovo govori ponet ličnim iskustvom.

"Ja sam jednu četvrtinu Ukrajinac i ne želim da ulazim u politiku, ali podržavam one koji beže iz ratne zone. Ako ste u zemlji u kojoj se osećaju posledice rata ili sankcija i možete da odete - idite! Četvrtina moje porodice je otišla iz Ukrajine 1914. pre početka Prvog svetskog rata, a moj deda je skoro umro na frontu u Ukrajini 1941., uspeo je da se izvuče iz vojske i nikada se nije vratio tamo. Moj savet svima koji su u tim zemljama trenutno - Belorusiji, Ukrajini i Rusiji - ovo nije nešto što će brzo da se završi i stvari neće biti kao što su bile, tako da - idite odatle. Kuda? Rekao bih da je Srbija vrlo dobra opcija, zato što je narod prošao kroz tačno to što vi sada doživljavate i zato mislim da će vam vrlo rado pomoći u ovoj situaciji", ceni Erik.

Dodaje da poznaje Ukrajince koji veruju da je naša zemlja proruski nastrojena, ali uverava ih da je zapravo neutralna, orijentisana između Istoka i Zapada, a da su, prema njegovoj proceni, stanovnici Beograda i Novog Sada naklonjeniji Zapadu.

"Činjenica je da su ljudi devedesetih u Srbiji prihvatali izbeglice iz Bosne i Hrvatske, sankcije su ih odsekle od celog sveta, tako da mislim da ćete tamo naći saosećanje, bez obzira iz koje ste zemlje. Srbija može da bude dobro mesto i iz praktičnih razloga. Belorusima, Ukrajincima i Rusima ne treba viza da uđu u Srbiju i ovde je moguće otvoriti račun u banci kao turista", objasnio je Erik.

Dodaje da je naša zemlja dobra opcija za ljude poput njega, koji rade u IT industriji i žele normalan život.

"Beograd je živopisan grad, sa dosta stvari u koje možete da se uključite. Imam kontakte ljudi koji bi rado pomogli, biću tamo u maju, osim ako rat ne eskalira i usmeri se na Balkan. Ljudi, stvarno, bežite dok još možete, muškarci između 18 i 60 godina su već prisiljeni da ostanu u Ukrajini i mogi bi da budu uključeni u rat. Ja ne bih čekao, već bih otišao, jer ako pogledam porodičnu istoriju, jedini razlog zbog kojeg ja postojim jeste što su moji pobegli iz Ukrajine. Samo je pitanje vremena kada će to zabraniti Rusima i Belorusima", apeluje Erik.

Ljudima koji žele da napuste Rusiju ili Ukrajinu ponudio je pomoć u vidu informacija i kontakata, a zatim poručio:

"Želim vam siguran put u Srbiju, ako je to mesto na koje ste krenuli. Ako želite tamo da ostanete duže, to možete na mnogo načina. To je lepa, prijateljski nastrojena i neutralna zemlja, koja je bila nesvrstana u istoriji, tokom Jugoslavije, a izgleda da se i sada to nastavlja i sada je jedno od sigurnih mesta, u poređenju sa teškoćama sa kojima se suočavaju zemlje koje su uvele sankcije Rusiji i onim što proživljavaju ljudi u Ukrajini. Želja mi je da što više ljudi ima normalan, miran život, radi normalan posao, možda onlajn, a Srbija je sjajno mesto za mene da to radim, pa vas pozivam da uradite isto", zaključio je Kanađanin.