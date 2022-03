IZ DEBELOG MINUSA PRAVO U PROLEĆE, ALI NE NADAJTE SE - Evo kada se vraća SIBIRSKA ZIMA! Sumanuta prognoza za narednu nedelju

Meteorolog Ivan Ristić dao je detaljnu vremensku prognozu do kraja marta.

Meteorolog Ivan Ristić kazao je da nas do kraja marta očekuje smena hladnih i toplih dana.

- Hladan vazduh iznad centralne i jugoistočne Evrope polako se zagreva i premešta na istok. Iznad većeg dela Evrope doći će do stabilizacije vremena i porasta vazdušnog pritiska. Izražena ciklonska aktivnost biće na Pirinejskom poluostrvu i u oblasti zapadnog Sredozemlja gde se očekuje kiša. Visinsko severositočno strujanje nad nama biće u postepenom slabljenju i skretanju na severozapadno sa kojim će u naše krajeve priticati osetno topliji vazduh - kaže meteorolog Ristić, prenosi Informer.

Od nedelje toplije, temperature iznad proseka

Meteorolog napominje da nam od 13. marta dolazi topliji period koji se neće dugo zadržati.

Od nedelje, 13. marta, postepena promena vremena. Biće iz dana u dan sve toplije. Temperatura vazduha na visini od 1500 metara sa sadašnjih -12 stepeni Celzijusa porašće na +4 stepena Celzijusa koliko se očekuje u utorak.

U ponedeljak i utorak, 14. i 15. marta, preovlađivaće sunčano vreme sa slabim južnim i jugoistočnim vetrom. Maksimalna temperatura u utorak, u nižim predelima će se kretati od 12 do 18 stepeni Celzijusa, a na planinama od 0 do 10 stepeni Celzijusa, što je nešto iznad višegodišnjeg proseka za ovo doba godine.

U sredu, 16. marta, prolazno naoblačenje sa slabom kišom, manjim padom temperature i pojačan zapadni vetar.

U četvrtak, 17. marta, oblačno, još malo svežije i uglavnom suvo.

Topliji period potrajaće do petka, 18. marta. U jutarnjim časovima i dalje u pojedinim delovima Srbije treba očekivati pojavu mraza.

Vremenski obrt, stiže hladna košava i niske temperature

Nova količina hladnog vazduha iz Sibira sredinom sledeće nedelje ponovo će krenuti prema istoku Evrope. Sibirski anticiklon ponovo će ojačati i premestiti se na krajnji istok Evrope i doneti ponovo zahlađenje praćeno hladnim istočnim vetrom.

Njegov uticaj na vreme u našoj zemlji se očekuje od petka, 18. marta, kada će uz pojačan istočni i jugoistočni vetar, u Podunavlju i Pomoravlju poznatiji kao hladna košava, ponovo doći do prodora hladnog vazduha sa istoka.

Sledeći vikend, 19. i 20. mart, vetrovito i hladno za ovo doba godine. Ima uslova da ponovo pada i sneg.

Hladno vreme za ovo doba godine potrajaće sve do 25. marta. Istočni i jugoistočni vetar biće u postepenom slabljenju. Maksimalna temperatura u nižim predelima će se kretati od 5 do 10 stepeni Celzijusa, a na planinama od -5 do 0 stepeni Celzijusa, što je ispod višegodišnjeg proseka za ovo doba godine. U pojedinim danima ima uslova i za provejavanje snega.

- Prolećne temperature i sunčano vreme možemo da očekujemo tek krajem marta - ističe Ristić.

Posle 25. marta, do kraja meseca biće osetno toplije, sa maksimalnim temperaturama i do 20 stepeni Celzijusa.