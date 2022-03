SKANDAL: Crkvu u kojoj se pričestio knez Lazar Albanci pretvorili U JAVNI TOALET I DEPONIJU! Ruinirana je, a opevana je u EPSKOJ PESMI (FOTO+VIDEO)

Na obodu Kosova polja, negovog severnog dela, u blizini starog grada Vučitrna, nalazi se srpsko selo Samodreža. Tu je sredinom 14. veka, u vreme cara Uroša sagrađena skromna, ali lepa crkva Svetog Jovana Preteče, koju danas svakodnevno ruinira albansko stanovništvo koje tamo živi.

Prema živom narodnom predanju, epskoj narodnoj pesmi „Uroš i Mrnjavčevići“ kao i istorijskim činjenicama koje oslikavaju tragična zbivanja na Kosovu polju u rano leto 1389. godine, knez Lazar Hrebeljanović je dan uoči velike bitke sa Turcima pričestio svoju vojsku u „bijeloj crkvi Samodreži“. U hramu kojeg je nekoliko decenija ranije podigao narod ovog kraja, posvećujući ga imenu i uspomeni na Svetog Jovana Preteču.

U crkvi je, kažu, nakon bitke bio i grob Miloša Obilića.

Kroz svoju dugu istoriju crkva Svetog Jovana Preteče puno puta je skrnavljena i rušena, da bi svoj današnji izgled dobila 1932. godine. Danas se ona nalazi u lošem stanju. Stakla na prozorima i vratima su polomljeni, zvonik i zid oko crkve su porušeni, a njena unutrašnjost je pretvorena u javnu deponiju i toalet za ljude i stoku.

Kako su Kosovski mediji ranije pisali, crkvu u Samodreži albanski ekstremisti su godinama koristili kao javni toalet, u nju uvodili stoku...

Ovo mesto danas je simbol prekinutog života mnogih Srba koji su odande u poslednjem talasu pobegli pre oko 20 godina.

Sada je to čisto albansko selo.

Inače, na brdu Gradina iznad Samodreže nalazio se utvrđeni grad sa dvorcem Vuka Brankovića, tada moćnog srpskog vlastelina, koji je i sam učestvovao u Kosovskom boju.

Poslednji put o ovoj crkvi pisano je u junu prošle godine kada je grupa mladih ljudi sa blagoslovom episkopa raško-prizrenskog Teodosija očistila ovu crkvu.

- Crkvu su oskrnavili lokalni kosovski Albanci. Na ovom mestu su se sveti knez Lazar i njegova vojska pričestili pre Kosovske bitke 1389. godine - pisalo je tada u objavi manastira Visoki Dečani na Tviteru.

A group of young men & women from Mitrovica w/the blessing of our Bishop cleaned the #Serbian church of St John the Baptist in Samodreža. The church was desecrated by local #Kosovo Albanians. On this site St Prince Lazarus &his army received communion before Kosovo battle in 1389 pic.twitter.com/ZfSprMpdkL