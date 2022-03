KO SE ZAMERIO BABA MARTI? Ovo je najnovija prognoza - mnogima se neće svideti!

Zbog vetrovitog i pretežno oblačnog vremena jači mrazevi nisu pretnja.

Srpski meteorolog Marko Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuku najavio je da nas narednih nekoliko dana uz slabe jutarnje mrazeve tokom dana očekuje pretežno sunčano i osetno toplije. Kako je najavio, već od srede nam stiže nova promena, prolazne padavine i zahlađenje.

- Drugi deo sledeće nedelje i naredni vikend mogu doneti neobično hladno i vetrovito vreme uz moguće padavine. Oko 25.marta ima signala za relativno hladno vreme, zatim je moguće otopljenje, ali sam kraj meseca može doneti novo zahlađenje - napisao je on.

Potom je sve detaljno pojasnio:

- Do srede pretežno sunčano uz slabe jutarnje mrazeve. Samo ponegde u planinskim kotlinama može biti pojave i umerenih, mrazeva do oko -8, dok će se u većini mesta minimum kretati od -3 do 0 stepeni Celzijusa. U ponedelja dnevni maksimum uglavnom od +8 do +15, a u utorak ponegde i oko +19 stepeni Celzijusa - napisao je. Međutim, kako je naveo, već u sredu sledi nova promena rasporeda vazdušnog pritiska koja nas uvodi u naredno zahlađenje.

- Sa novim izmeštanjem jezgra anticiklona nad prostor zapadne Rusije i Skandinavije ka našem delu Evrope ponovo sa severoistoka počinje strujanje osetno hladnijeg vazduha. U sredu će sa premeštanjem hladnog fronta tokom dana uslediti naoblačenje sa kišom, dok će snega biti u predelima preko 900mnv i to uglavnom posle podne i uveče. Vetar u okretanju na umeren, ponegde na kratko i jak severni i severozapadni. Dnevni maksimum od +6 na severu do oko +16 ponegde na jugu regiona - naglašava Čubrilo i dodaje da nas od četvrtka do sledećeg vikenda očekuje promenjljivo oblačno i relativno hladno vreme, ponegde uz slabe padavine.

- Snežna granica će se kretati na oko 700 metara nadmorske visine, duž Jadrana i u priobalju ponegde slaba kiša. Duvaće umeren severoistočni vetar, koji će u košavskom području biti u okretanju na istočni i u pojačanju (hladna košava), dok će duž severnog i dela srednjeg Jadrana bura biti u pojačanju. Dnevni maksimum uglavnom do +3 do +7 stepeni Celzijusa - rekao je i naveo da se za naredni vikend trenutno simulira dalje zahlađenje uz jačanje hladnog prodora i mogućnost razvijanja ciklona nad Jonskim morem.

- Za sada modeli imaju relativno slab ciklon tako da količina padavine ne bi bila jako velika, ali zbog vrlo hladnog prodora sneg bi bio moguć i u nizijama reghiona. Do srede ili četvrtka će još biti promena u snazi i položaju tog mogućeg ciklona, a od toga će zaviti i snaga samog hladnog prodora. Za sada uz povremen sneg koji se očekuje i u nižim predelima maksimumi od -1 na krajnjem istoku Srbije do oko +5 na jugozapadu Hrvatske. Biće vetrovito, na zapadu regiona duvaće pojačan, severoistočni vetar, duž severnog i dela srednjeg Jadrana jaka i olujna bura, a u košavskom području jak i olujan istočni vetar (hladna košava) - napisao je on.

Čubrilo navodi i sledeće:

- Operativni ECMWF posle 21.03. ima signal za otopljenje jer simulira razvijanje nešto jačeg ciklona zapadno do nas, ali ta simulacija za sada nema posebno visoku podršku kako kod njegovih ansamble članova tako i kod ostalog prognostičkog metarijala koji sugeriše da bi barem do oko 25.03. terbalo ostati relativno hladno vreme.

- Posle 25.03. stoji signal za otopljenje, ali sam kraj ovog i početak narendog meseca mogu doneti novo zahlađenje ovog puta sa mogućnošču i nešto konkretnijih padavina, nadam se samo kiše i nizijama jer je ona posle sušnog marta, posebno na severu regiona preko potrebna - napisao je on, zaključivši da naredni dani posle kratkotrajnog prolećnog perioda ponovo donose vrlo niske temperature za ovo doba godine, a za sada zbog vetrovitog i pretežno oblačnog vremena jači mrazevi nisu pretnja.