'GUGL NE MOŽE DA ZAMENI LEKARA' Farmakolog Samardžić upozorava: Bilo kakvo uzimanje lekova preporučenih na internetu je zakonom zabranjeno

Pregled lekara ne možemo zameniti Guglom. Bilo kakvo uzimanje lekova preporučenih na internetu, uključujući suplemente i biljne preparate najviše me zabrinjava, a to je i zakonom zabranjeno, izjavio je za Javni servis klinički farmakolog, profesor Janko Samardžić. On ističe da treba da čitamo isključivo sajtove koje je odobrilo Ministarstvo zdravlja.