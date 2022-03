GRAĐANI, OBRATITE PAŽNJU! Na ovim mestima MORATE NOSITI MASKU - Kazne su PAPRENE!

Predviđena je novčana kazna za one koji krše tu meru od 5.000 dinara.

Maske u zatvorenom prostoru više nisu obavezne već su ostale na nivou preporuke, odlučio je Krizni štab za borbu protiv virusa korona. Ipak, njihovo nošenje je ostalo obavezno u zdravstvenim ustanovama i domovima za stare.

Uredbom Vlade Srbije precizirano je da maske moraju da nose svi zaposleni u zdravstvenim ustanovama, ali i pacijenti koji dolaze na pregled, dok su u ustanovama za smeštaj starih lica obavezne samo za zaposlene, ali ne i za korisnike. Predviđena je novčana kazna za one koji krše tu meru od 5.000 dinara.

Inače, na poslednjoj sednici Kriznog štaba, koja je bila u četvrtak 10. marta, odlučeno je da se ukine većina protivepidemijskih mera. Od subote, 12. marta, ukinute su kovid propusnice koje su važile posle 20 sati u ugostiteljskim objektima, kockarnicama, kladionicama, ukinuto je ograničenje broja ljudi na jednom mestu (do sada je bilo na snazi ograničenje do 500 ljudi), maske više nisu obavezne u tržnim centrima, javnom prevozu, prodavnicama, školama... već su ostale na nivou preporuke.

Ostala je i mera obavezne izolacije od nedelju dana za obolele od kovida 19. Sve osobe koje dobiju pozitivan test na virus korona ostaju u kućnoj izolaciji sedam dana bez obzira na to da li imaju simptome bolesti. Nakon tog perioda izolacija se prekida bez testiranja. Za pacijente koji imaju oslabljen imunitet - primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju, kućna izolacija traje 14 dana.

Putnici u međunarodnom saobraćaju



Za putnike u međunarodnom saobraćaju ostale su iste mere na snazi kao i do sada, odnosno za ulazak u zemlju obavezni su dokaz o vakcinaciji, dokaz o preležanoj bolesti ili odgovarajući test.

Lice koje poseduje EU digitalni sertifikat izdat od strane nadležnih organa država koje su u sistemu EU Digitalni kovid sertifikat može ući u Srbiju bez posedovanja potvrda ili testova.

Kada postoji opravdana sumnja da može doći do unošenja zarazne bolesti kovid 19, bez obzira da li poseduju negativni testa, potvrdu o vakcinaciji ili preležanoj bolesti, državljanima Srbije i strancima koji dolaze iz zemalja sa posebnim rizikom može se odrediti mera karantina u kućnim uslovima najviše do 14 dana sa obavezom testiranja na virus korona.

"Preporuka ne znači mnogo"



Sa odlukom da se nošenje maski u zatvorenom prostoru bude na nivou preporuke, a ne obaveza nije saglasan medicinski deo Kriznog štaba, te procenju da će to dovesti do blagog povećanja broja zaraženih do kraja marta.

Epidemiolog prof. Branislav Tiodorović rekao je da to građani mogu da protumače kao signal za skidanje maski, što može da dovede do određenih problema i da se javi blagi porast broja zaraženih.

- Zatvoreni prostor i gradski saobraćaj predstavljaju rizična mesta gde bi trebalo koristiti maske. Preporuka kod naših ljudi ne znači mnogo. Očekujem do kraja marta da ćemo imati mali talas, takozvanu 'srpsku grbu', jedno blago povećanje broja zaraženih. To će biti posledica suspenzije antikovid mera - rekao je on nedavno.

Članica Kriznog štaba ministarka Darija Kisić-Tepavčević rekla je nakon sednice štaba u četvrtak da je zabeleženo smanjenje svih parametara, od broja pregleda, do broja hospitalizovanih u odnosu na broj potvrđenih kovid slučajeva.

Rekla je da su bolnice počele da se vraćaju normalnom režimu rada, i da su u ovom momentu kovid bolnice praktično novoizgrađene za vreme pandemije Batajnica, Novi Sad i Kruševac.

