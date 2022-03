SENIČIĆ U SUSRET 43. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA: Nadamo se da će, uprkos dešavanjima u svetu, ova sezona biti USPEŠNA! (VIDEO)

Sledeće nedelje u Beogradu se održava Sajam turizma, a direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić kaže da uprkos koronavirusu, i situacijI u Ukrajini, ipak može doći do realizacije putovanja, iako je trenutno među turistima prisutan strah.

Kako je rekao, interesovanje je ovih godina bilo veliko, ali nažalost sa početkom sukoba Rusije sa Ukrajinom, situacija nije najpovoljnija.

- Na Sajmu će biti dosta izlagača, biće i stranih i domaćih turoperatera, i treba doći i videti... Naći će se dobre ponude za praznike i leto. Nadamo se da cene neće skočiti u nebo, sada imamo samo poskupljenje energenata, i verujemo da će to tako i ostati. U Grčkoj je, recimo porasla drastično struja, ali verujemo da to neće to znatno uticati na cene aranžmana - rekao je Seničić.

Kako je dodao, rusko tržište je važno za Egipat i Tursku, zbog čega može doći do poitencijalnih problema, govoreći o dešavanjima u svetu.

Kako je istakao, najave za popuštanje mera postoje, ali u određenim zemljama do toga još uvek nije došlo.

- Nadamo se da će do aprila doći do drastičnog popuštanja mera - rekao je Seničić.

Seničić dodaje, da ipak, uprkos svemu, agencije očekuju veći broj putovanja tokom godine, nego što je to slučaj sa prethodnom.

SAJAM TURIZMA (OD 24. DO 27. MARTA) Na Beogradskom sajmu najavljen je iščekivani 43. Međunarodni sajam turizma, najznačajnija turistička manifestacija u zemlji i regionu jugoistočne Evrope. Posle jednogodišnje pauze, Sajam turizma biće održan od 24. do 27. marta 2022. god. i biće usmeren ka oporavku i obnovi turističkog ambijenta, kao i promociju trendova i inovacija koje će oblikovati budućnost turističke industrije. Uz prateće manifestacije, 17. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme HORECA-OPREMA i 12. Međunarodni sajam vina BEOWINE, sa sajmom će krenuti talas nove energije, a kroz uspostavljanje kontakata i umrežavanje svih učesnika, trasiraće se pravac ostvarivanja boljih poslovnih rezultata. Slogan ovogodišnjeg sajma „Između planina i mora“ poziva ljubitelje putovanja da prema svojim afinitetima, iz bogate sajamske ponude, odaberu između tradicionalno aktuelnih morskih destinacija ili planinskog turizma i aktivnih tura. Ekskluzivne sajamske cene, first minute ponude i paketi sa mnoštvom pogodnosti ovu manifestaciju čine omiljenom kod posetilaca, jer imaju priliku da izaberu putovanja prema svojim afinitetima: porodična putovanja, putovanja za mlade, daleke destinacije, city break… Zemlje koje su do sada potvrdile svoje učešće su Grčka, Turska, Crna Gora, Egipat, Bugarska, Rusija, Severna Makedonija, Tunis, Rumunija, Mađarska i Slovačka, a prvi put na sajmu nastupa Malezija sa svojom bogatom turističkom ponudom.

