'UĐEŠ, URADE TI BAJPAS I IDEŠ KUĆI!' Naši lekari oborili rekord, Dedinje 2 u svetskom vrhu!

Postavljanjem evropskog rekorda od 21 operacije na otvorenom srcu u jednom danu podigli smo lestvicu, sada je nebo granica. Sledeći izazov je - za šta će nam trebati još treninga - ideja da se revaskularizacija srčanog mišića, to jest bajpas hirurgija, što je ozbiljna operacija, radi u jednom danu kod izvesnog broja pacijenata. Dođu ujutru, operišemo ih i idu kući - kaže za Kurir kardiohirurg doc. dr Slobodan Mićović, upravnik kardiohirurgije Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", koji nas je dočekao na ulazu u intenzivnu negu tek otvorenog zdanja "Dedinje 2".

Pištanje monitora, u ovo korona doba, ima mi neki zloćudan prizvuk smrti. Ali ovde je na radost. Pacijenti koji su dan ranije s lekarima i ukupno oko 160 ljudi učestvovali u podvigu evropskih razmera i koji su zbog ozbiljnih operacija svi do jednog bili intubirani na respiratoru sada su na običnim kiseoničkim maskama. A neki i vrlo radi za razgovor. Rešili su se muke velike.

- Pet koraka nisam mogao da napravim, mnogo sam se zamarao. Sad su mi operisali srčani zalizak. Svaka čast kako je ovo napravljeno, sve je super, bez greške, pa još i evropski rekord. Nadam se da će mi sad biti mnogo lakše - priča nam Vuk Đoković (72) iz Ivanjice, dok cimer dodaje:

- Super sam i ja, bajpas su mi uradili, ako bog da, sad sam rešio problem. Posebno mi je drago što smo u novoj zgradi, kad sam ovde legao, sve sam lakše podneo, kad vidiš sve ovo novo, bude ti lakše.

Od pola sedam ujutru do pet po podne minulog ponedeljka 21 pacijent je prošao kroz sedam operacionih sala, tri u starom zdanju, a četiri u novom.

- Zaista smo ponosni. Rekord je oboren sa šest operacija rekonstrukcija i zamena mitralnog zaliska, četiri operacije zamene aortnog zaliska i neke operacije su bile kombinovane s aortnokoronarnim bajpasom i ostale su bile revaskularizacija srčanog mišića, to jest koronarni bajpas. Svi ti ljudi su na operaciju čekali od početka prošle godine. Radićemo sedam dana u nedelji, po 14-15 operacija dnevno da bismo postigli prvi strateški cilj - nestajanje listi čekanja. Pre kovida uspeli smo da ukinemo liste čekanja, ali zbog pandemije već oko 1.000 pacijenata je na čekanju za operaciju i planiramo do kraja leta da ukinemo listu čekanja - navodi dr Mićović i dodaje da će ubrzo raditi i neke kompleksne operacije koje do sada nisu izvođene u Srbiji.

VOĐE TIMOVA Na čelu operativnih timova koji su oborili rekord stajali su iskusni kardiohirurzi: doc. dr Slobodan Mićović, prof. dr Ivan Stojanović, prof. dr Miodrag Perić, asist. dr Saša Borović, asist. dr Petar Vuković, asist. dr Miroslav Miličić, asist. dr Petar Milačić, dr Željko Bojović, dr Milan Babić, dr Miroslav Jakovljević, mr sc. med. dr Đorđe Zdravković i dr Milan Ćirković.

Na čelu tima anesteziologa u trci za evropski tron bila je doc. dr Dragana Unić Stojanović, upravnica Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje Instituta.

- Uradili smo 21 operaciju na otvorenom srcu uz primenu mašine za vantelesni krvotok, što govori o kompleksnosti procedura. Pacijenti su starosti od 50 do 80 godina, operacije su trajale od dva i po do pet sati, a primenjivali smo najsavremenije principe anestezije. Svi pacijenti su rađeni po principu tzv. fast-trak anestezije, bilo je brzo buđenje i odvajanje od aparata, budući da svi posle kardiohirurške operacije moraju da budu intubirani na respiratoru. Više od 50 odsto bolesnika je ekstubirano i odvojeno od aparata za disanje već do 17 sati u istom danu. A već od sledećeg jutra svi su aktivno vežbali, radimo s njima intenzivnu respiratornu i fizikalnu terapiju. Sve ide po planu - objašnjava nam dr Unić Stojanović, koja ističe:

- Ali ono čime se zaista ponosim jeste timski rad i duh svih redom. Ponosna sam na organizaciju posla. Nakon otvaranja "Dedinja 2" prošlog petka za 72 sata uradili smo pripremu svih aparata. To je najsavremenija oprema poslednje generacije, ali do sada nije radila i bilo nam je potrebno da budemo sigurni da će sve funkcionisati kako treba.