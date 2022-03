OVO JE PRILIKA DA SVINJETINU KUPITE JEFTINO!Evo koliko sada košta kilo mesa u pojedinim gradovima - OVO JE RAZLOG!

Posle vrtoglavog skoka cena mesa krajem prošle godine, kada u vitrinama prestoničkih marketa gotovo da nije bilo svinjetine ispod 800 dinara, poslednjih dana kupci primećuju da su brojke na etiketama kalirale.

Da je svinjsko meso pojeftinilo u većini gradova Srbije, za sedam do oko 30 odsto u odnosu na septembar, pokazali su i poslednji podaci poljoprivrednih proizvoda Republičkog zavoda za statistiku.

Poređenjem izveštaja cena na malo poljoprivrednih proizvoda, iz druge nedelje septembra i kraja februara, najviše je pojeftinilo svinjsko meso u Nišu. Lane je kilogram koštao 597 dinara, a sada 429 dinara, što je gotovo za trećinu manje. Za oko 15 odsto je jeftinija svinjetina u Kragujevcu, Smederevu, Zaječaru. U Leskovcu je umesto 429 dinara za kilogram, poslednja zabeležena cena 399 dinara. U Beogradu je sa prosečnih 569 dinara po kilogramu u septembru, cena sada pala na 509, što je za 10 odsto niže.

Stručnjaci kažu da je pojeftinjenje verovatno uzrokovano slabijim izvozom od početka rata u Ukrajini, ali i periodom posta kada je manja tražnja za svinjetinom. Dodaju i da su cene mesa za našeg potrošača neprihvatljivo visoke, pa je dobro da idu naniže.

- Svaki dinar je važan, pa iako ne vodim striktnu evidenciju, primetila sam da su svinjski but, plećka i krmenadle u trgovinskom lancu u kom redovno pazarim, jeftiniji - kaže Beograđanka Svetlana Petrović:

- Sećam se da je u jednom trenutku pred Novu godinu svinjsko meso koštalo oko 800-900 dinara. File sam čak platila oko 1.000 dinara, a u istoj prodavnici pre neki dan koštalo je manje od 600 dinara. Sada su ponovo češće akcije, pa je uvek ponešto na sniženju, ali su prethodne cene svakako delovale nerealno i prenaduvano, jer su čak i ovakve visoke za mnoge.

Stanje u prodavnicama

Trenutno se kilogram svinjskog buta u beogradskim trgovinskim lancima prodaje za 570 do 650 dinara. Plećka košta od 500 do 570, a file od 700 do 800 dinara. Junetina i jagnjetina su i dalje zadržale paprene cifre.

Prema rečima Nenada Budimovića, sekretara Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije, objašnjenje za niže cene bi moglo da bude zastoj, tačnije, smanjen transport odnosno izvoz u okolne zemlje.

- Uz to Rusija je teško dostupna, mada mi više nismo neki igraci na njihovom tržištu - govori Budimović:

- Verovatno je i veća ponuda nego što je tražnja. Uz post, tu je i geopolitička situacija. Prošle godine smo imali veliki uvoz, ali je trenutno zanemarljiv. Ima i našeg mesa, jer se sigurno malo stalo sa inostranom prodajom, da bi se videlo šta se dešava, zbog rata. Sigurno da ne smeju za Rusiju da šalju kamione, ali je sad i pitanje cene transporta, isplativosti i sirovine. Inače, svinjsko meso izvozimo u Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Agroekonomista Milan Prostran kaže da nije primetio veće sniženje svinjskog mesa, ali s obzirom na cenu kukuruza i druge stočne hrane, na takvu sreću ne treba ni računati. Pretpostavlja da je malo smanjen izvoz, pa da su cene zbog toga pale. Kako, međutim, tvrdi, za džepove naših potrošača i sadašnje cene su previsoke.

