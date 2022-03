TOALET PAPIR JE ŠTETAN PO ZDRAVLJE? Iritacije INTIMNIH DELOVA, ALERGIJE: Naučnici savetuju da ga NE KORISTIMO!

"Ljudi misle da su nakon brisanja čisti, no to je daleko od istine!"

Toalet papir je osnovno sredstvo higijene, ali čini se da postoje i oni koji zapravo mogu biti štetni po vaše zdravlje.

Toalet papir je najvažnije sredstvo higijene u kupatilu. Ipak, zanimljivo je da se on ne nalazi u kupatilima u mnogim azijskim zemljama. Razlog toga je što se smatra da je zdravije ne koristiti ga, a mnogi od nas se trude da izaberu mekanu rolnu, po mogućstvu sa najlepšim mirisom.

Ipak, upotreba toalet papira nije uvek najbolja opcija, a u nastavku saznajte zašto:

Može izazvati iritaciju intimnih delova

Uvek je važno da pročitate etikete kada kupujete određeni proizvod. Iako je toalet papir higijenski proizvod, kompanije odbijaju da navedu sve sastojke, pozivajući se na "prava na poslovnu tajnu". Ipak, opasna hemikalija zvana formaldehid, često se koristi u toaletnom papiru kako bi ga učinio mekšim. Formaldehid može biti veoma iritantan za vaše intimne delove i takođe može uzrokovati da vaše oči, koža i grlo postanu osetljiviji.

Može izazvati alergije

Mirisni toalet papir sigurno dobro miriše, ali ovi atraktivni parfemi zapravo mogu dovesti do alergija. Da bi toalet papir imao osvežavajući miris, kompanije često koriste veštačke mirise koji mogu poremetiti zdravlje vaših intimnih delova, pa čak i izazvati alergije i osip.

Naime, korištenje toaletnog papira može uzrokovati neke zdravstvene probleme koji se mogu izbeći, piše Independent.

Dok se u zemljama poput Japana, Grčke i Italije umesto WC papira češće koriste bidei za pranje nakon vršenja nužde, u ostatku sveta (izuzev muslimanskih zemalja) WC papir je obavezan dodatak svakom kupatilu.

No, sada lekari upozoravaju da nakon brisanja zadnjice često ostaju komadići fekalija, koji mogu nagrizati osetljivu kožu. Osim toga, preterana upotreba može uzrokovati zdravstvene probleme poput analnih puknuća, hemoroida i infekcija mokraćnog sistema.

- Ljudi misle da su nakon brisanja čisti, no to je daleko od istine, no iako toaletni papir naizgled miče izmet, on ga ne čisti u potpunosti - rekla je Rose George, autorka knjige Big The Nuness: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters, tonix.

Ona nije usamljena u tom razmišljanju, a lekari predlažu alternative za korištenje nakon obavljanja nužde. Vlažni WC papir je puno bolja opcija Postoje specijalizovane vlažne maramice, a mogu poslužiti i one namenjene za čišćenju beba, kažu lekari i to naglašavaju za sve one sklone problemima poput hemoroida i urinarnih infekcija.

Da bi dočarali koliko je toaletni papir beskoristan, koristili su primer razmazivanja rastopljene čokolade po parketu te potom brisanja s papirnatom maramicom. Iako će maramica ukloniti većinu čokolade, ona će svakako dospeti u pukotine.

Naravno, čistoća nije jedini problem s korištenjem papira, ističu lekari koji naglašavaju kako je danas sve više analnih fisura i fistula, bolnih stanja čiji nastanak pospešuje korištenje toaletnog papira, posebno ako se s njime agresivno trlja osetljivo područje.

Upozorenja o korištenju toaletnog papira stižu nakon polemika o pravilnom položaju tela za vršenje velike nužde. Zdrava i redovna probava je osnova ljudskog zdravlja, jer omogućuje redovno izbacivanje štetnih stvari iz organizma. Ipak, tema velike nužde je nešto s čime se premalo bavimo iz zdravstvenog aspekta, smatra nemačka mikrobiološkinjaa Đulija Enders.

Ona se u svojoj novoj knjizi "Šarmantna probava" pozabavila pitanjem same tehnike obavljanja velike nužde, a tvrdi kako navika zapadnjaka da sede na WC šolji kod tog čina rezultuje brojnim zdravstvenim problemima - od hemeroida, zatvora, preteranog naprezanja creva, pojave analnih fistula i drugih stanja.

Jednostavna prevencija toga je čučanje, što je najprirodniji položaj za creva.

- Oko 1,2 milijarde ljudi širom sveta čuči dok obavlja veliku nuždu te imaju znatno manju stopu probavnih problema - rekla je Enders, prenose mediji.

