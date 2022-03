KO I KADA TREBA DA PRIMI 4. DOZU VAKCINE PROTIV KORONE? Ovo je sve što treba da znate o drugom busteru

Drugu buster dozu, odnosno četvrtu dozu protiv infekcije Covid-19 može primiti svako kome je prošlo najmanje pet meseci od treće doze, ili mesec dana od preležane korone, a ujedno i najmanje pet meseci od treće doze.

Takođe, iako je akcenat preporuke usmeren na hronične bolesnike, ali i zdravstvene radnike, ne postoji nijedna prepreka za bilo kog drugog građanina starijeg od 18 godina. Dakle, potrebno je samo da zadovoljite kriterijume i odete na vakcinalni punkt.

Na raspolaganju ima dovoljan broj vakcina svih proizvođača, kažu lekari, a u zavisnosti od distribucije zavisi i dostupnost određenog proizvođača na određenom punktu. U svakom momentu dostupne su vakcine Fajzer, Sinofarm i Sputnjik V, u nekim domovima zdravlja ima i Astra Zeneke i Moderne, dok se u drugima očekuje nabavka za četvrtu dozu, što ne bi trebalo da zabrinjava jer kontigenti vakcina svih proizvođača redovno pristižu.

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" izdao je saopštenje kome se četvrta doza posebno preporučuje, što ujedno nije prepreka i za sve ostale građane koji to žele da učine.

- U skladu sa zaključkom Stručnog komiteta za imunizaciju, drugu buster dozu vakcine protiv kovid 19 mogu primiti sve osobe uzrasta 18 godina i starije, kod kojih je od davanja prve buster doze prošlo najmanje pet meseci. Druga buster doza prvenstveno se preporučuje kod osoba sa primarnim i sekundarnim imunodeficijencijama koje su u okviru primovakcinacije primile samo dve doze vakcine i buster dozu nakon toga, osobama starijih od 60 godina, zaposlenih u zdravstvenim ustanovima koje rade na poslovima prilikom kojih dolaze u kontakt sa pacijentima.Ostavlja se mogućnost da osoba koja se vakciniše izabere vrstu vakcine koja će biti primenjena kao druga buster doza, piše u uputstvu koje se nalazi na sajtu „Batuta“.

Ipak, da biste se vakcinisali četvrtom dozom, pored pomenutih kriterijuma, naravno, neophodno je da budete u momentu primanja vakcine zdravi, da nemate temperaturu ili da niste prehlađeni.

Sve o četvrtoj dozi ili drugoj buster

Da li je potrebno zakazivanje preko eUprave ili ne?

- Ne. Zakazivanje preko eUprave nije potrebno, dovoljno je da odete na vakcinalni punkt.

Da li svoju vakcinu mogu dobiti na bilo kom vakcinalnom punktu kao nekad ili ne?

- Prema rečima lekara iz domova zdravlja, vakcinu možete primiti na bilo kom vakcinalnom punktu, samo je dovoljno da imate zadovoljavajuće kriterijume za četvrtu dozu.

Da li ima i kojih vakcina?

U Srbiji su zvanično dostupne vakcine svih proizvođača, u nekim domovima zdravlja dostupne su sve vakcine, a u drugima se očekuje dodatna nabavka pojedinih proizvođača, što zavisi od nabavke, potražnje i distribucije.

-Za prvu, drugu, treću i četvrtu dozu na raspolaganju su nam trenutno, baš što se tiče DZ Savski venac, Sinofarm, Fajzer i Sputnjik, očekujemo da će uskoro doći Astra Zeneka, za Modernu sada nemam baš sve informacije, kaže za Blic direktor DZ Savski venac Zoran Bekić.

S druge strane pak u Nišu su dostupne skoro sve vakcine.

- Svakoga dana dajemo oko 50 četvrtih doza, što se vakcina tiče, uglavnom imamo sve na raspolaganju, kaže za Blic prof.dr Milorad Jekran, direktor Doma zdravlja Niš.

Kako saznajemo, isporuke vakcina svih proizvođača su redovne, te eventualni nedostatak određenog proizvođača poput Moderne ili Astra Zeneke može biti samo trenutno.

Da li već danas mogu otići po četvrtu dozu?

- Da, ukoliko ste zadovoljili sve kriterijume, niste bolesni, nemate temperaturu, da je prošlo najmanje pet meseci od treće doze, ili minimum mesec dana od preležanog kovida.

- Virus i dalje cirkuliše, prisutan je i stelt koji je malo opasniji, koji je po Evropi zabeležen kao ozbiljan. Prema tome, dobro je da svi budu zaštićeni, to će im pomoći da lakše savladaju virus ako se ponovo zaraze. Ova preporuka je vrlo dobra i svako se može vakcinisati, ali prateći one navedene uslove, pet meseci od treće doze, ili mesec dana nakon preležane korone, kada im analize budu mirne. Ovo sve je važno jer druga buster doza održaće nivo zaštite naročito kod ovih osetljivih grupa koje smo nabrojali i to je za njih značajno. Takođe, moramo biti svesni, što više imamo zaštićenih vakcinom, tu ostavljamo manje mogućnosti za dalje mutacije, izjavio je za „Blic“ epidemiolog u član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović.

Da li treba poneti neku dokumentaciju? Da li je dovoljna samo zdravstvena ili je potrebna potvrda o prethodnim dozama?

- Od dokumentacije možete poneti potvrdu o trećoj dozi, ali i ne morate, jer je dovoljna zdravstvena knjižica, gde se nakon unošenja podataka tačno može utvrditi koliko ste doza primili i koliko je vremena prošlo od treće doze. Takođe, po aplikovanju vakcine, dobićete dokument o primljenoj četvrtoj dozi.

Olakšica za putovanje: Sada možete imati dve mRNK vakcine

Određeni broj zemalja u svetu, i u Evropi priznaje minimum dve doze mRNK vakcine, ako ste kao treću buster dozu pre više od pet meseci odabrali Fajzer ili Modernu, sada to možete učiniti ponovo, i na taj način ćete automatski biti u boljoj poziciji i kada je zaštita od korone u pitanju, ali i putovanja.

-To je buster doza i ona je potrebna pre svega hroničnim bolesnicima, ali i svima ostalima. S druge strane, to je dobro i zbog putovanja, svi oni koji imaju treću dozu Fajzer ili Moderne, sada mogu primiti još jednu dozu mRNK vakcinu, i to je olakšavajuća okolnost za putovanje, dodaje profesor Jerkan.



