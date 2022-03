TRADICIONALNO VEČE ZA DAME UZ FILM „HOĆU MUŽA“ SA MILOŠEM BIKOVIĆEM 25. MARTA U VELIKOJ SALI KOMBANK DVORANE

Za sve posetioce koktel dobrodošlice i poklon sve za sve dame

Još jedno Veče za dame u Kombank Dvorani biće održano 25. marta u 20h uz aktuelanu rusku romantičnu komediju „Hoću muža“ rediteljke Sonje Karpunine ( Sonya Karpunina ). Glavne uloge pored domaćeg glumca Miloša Bikovića, tumače i Kristina Asmus, Marina Aleksandrova, Sergej Gilev, Julija Aug, Sergej Komarov. Film je podsećanja radi premijerno prikazan na ovogodišnjem FEST-u.

U centru zbivanja je novinarka Ljuba, kojoj se sve u životu odvija se po planu. Radi kao voditeljka na TV i ima uspešnog i bogatog verenika Roberta. Ali taj plan odlazi dođavola kad Ljubin mobilni prestane da radi pa ona zatraži da poziv obavi s telefona slučajnog prolaznika.

To je Sergej, čiji je život do tada, takođe, proticao mirno i odmereno. Ovaj susret će pokrenuti seriju događaja koji će u potpunosti promeniti Ljubin i Sergejev život, a i njih same.

