SRBIJA SPREMA 3 OPCIJE! Ovo je ALTERNATIVA ukoliko Evropa zavrne ventile kroz koje nafta dolazi do NIS-a!

Sankcije Evropskog saveta Rusiji, kojima je obuhvaćen i ruski "Gasprom njeft", mogle bi da nam naprave ozbiljne probleme u snabdevanju gorivom, ali postoje izlazne varijante, ocenjuju stručnjaci.

Odluka Evropskog saveta o sankcijama Rusiji, kojima je obuhvaćen i ruski "Gasprom njeft", mogla bi da napravi ozbiljne probleme u snabdevanju Srbije gorivom, jer ogroman udeo u tome ima NIS, domaća kompanija u većinskom vlasništvu tog giganta. Ukoliko bi se zavrnuli ventili kroz koje nafta dolazi do NIS, pa dalje snabdeva čak 75 odsto benzinskih pumpi na našoj teritoriji, Srbija bi morala da pronalazi alternativne načine snabdevanja, ali ni za jedan od njih ne bi mogla da se organizuje dovoljno dobra logistika, te ne bi mogla u potpunosti da nadoknadi potrebe tržišta, ocenjuju sagovornici Kurira.

Nada u okruženje

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović objašnjava da se pomenuta uredba odnosi pre svega na zemlje EU i da bi zaustavljanje uvoza nafte ili derivata NIS mogao da potencijalno bude problem.

- Ukoliko bi zemlje EU primenjivale bilo kakvu restrikciju koja bi zaustavila naftu za NIS, nastao bi poremećaj na celom našem tržištu. Udeo goriva koji NIS isporučuje našem tržištu je ogroman i morala bi se tražiti alternativna rešenja. Kada govorimo samo o tržištu, opcija je svakako dopremanje iz okruženja. Međutim, pitanje je koje količine su u tom slučaju dostupne za tako kratko vreme. Nemoguće je u potpunosti nadoknaditi ono što isporučuje NIS - napominje naš sagovornik.

Domaća kompanija

I stručnjak za naftne derivate Nebojša Atanacković smatra da bi rigorozne mere, koje se kriju u uredbi Evropskog saveta, napravile ozbiljan problem za Srbiju.

- Nismo zemlja EU da bi se na nas odnosila tako stroga ograničenja, ali nikad se ne zna kako politički pritisci mogu da se serviraju. U prošlosti smo već doživeli velike nepravde od međunarodne zajednice, ali sada imam umereni optimizam da do toga neće doći. NIS je domaća kompanija sa većinskim ruskim vlasništvom, ali vlasništvo ne može biti opravdanje za isključivanje naše kompanije. NIS je suviše veliki snabdevač i naravno da bismo bili u problemu. Čak 75 odsto nafte na našim pumpama dolazi iz NIS. Nešto bismo se sigurno snašli na drugim stranama, ali to bi zahtevalo sasvim novu logistiku, bez korišćenja postojećih naftovoda i skladišta, moralo bi cisternama. Na primer, čak i da se nekako dopremi nafta do naših luka na Dunavu, koji je međunarodna reka, teško je i odatle organizovati transport dalje, širom Srbije - objašnjava naš sagovornik.

O ovom problemu govorio je i predsednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da se intenzivno razgovara o tome da Srbija bude izuzeta od odluka EU.

- Suština je u tome da su Evropljani sebi ostavili mogućnost da na svojoj teritoriji posluju s "Gasprom njeftom", uvoze i izvoze od Rusa, ali da treće zemlje gde su preduzeća ili rafinerije u vlasništvu Rusa ne mogu da uvoze ili izvoze naftu... Nisu kaznili Ruse, nisu kaznili sebe, nego nas - poručio je nedavno Vučić i najavio da postoje tri opcije, ako dođe do te nepovoljne situacije, o kojima će obavestiti javnost.