Bajatović za TV Pink: SRBIJA NE MORA DA BRINE ZA NAFTU I GAS! Evropljani će plaćati najveći ceh - PREIGRALI SU SE

Direktor "Srbijagasa" rekao je da Srbija ne mora da se brine po pitanju nafte i gasa, ali je naglasio da su se Evropljani preigrali, jer, kako je rekao, "politika više rešava situaciju nego tržište".

Šefovi vlada Evropske unije doneli su odluku koja je za nas čudna. Suština je u tome da su Evropljani sebi ostavili mogućnost da na svojoj teritoriji posluju sa Gasprom njeftom, uvoze i izvoze od Rusa, ali da treće zemlje, među kojima je i Srbija, gde su preduzeća, kompanije ili rafinerije u ruskom vlasništvu ne mogu da izvoze ili uvoze naftu. Time nisu kaznili Ruse, nisu kaznili sebe, kaznili su nas - ovo je izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da je u stalnom kontaktu sa Evropljanima, američkim partnerima i Rusima.

Preti li Srbiji nestašica nafte zbog ovakve odluke Unije? Hoćemo li imati dovoljno gasa i koja će biti njegova cena? Hoće li spuštanjem rampe prema ruskom naftnom gigantu Srbiji biti naneta ogromna šteta? Šta ako crno zlato, koje preko Hrvatske dolazi do Srbije, prestane da teče na našim pumpama?

Dušan Bajatović, generalni direktor JP „Srbijagas“, kaže da je gas već nekoliko godina geostrateška roba, a da su se u vezi sa njim pre svega “preigrali” Evopljani. Bajatović je kazao, između ostalog, da je do svetske krize došlo, ne zbog toga što su proizvođači naftnih derivata podigli cene, već zbog trgovaca na berzi, koji koriste rat u Ukrajini da zarade.

- Govorili su da tržište ne rešava sve, a vidimo da to nije tačno. Preigrali su se jer ne možete manjkom gasa da podižete konkurenciju i dobijate bolje cene. Treba da se zapitamo kome ovakva situacija odgovara? Odgovara Rusima i Amerikancima, a ko će da plati cenu – platiće je Evopa – ocenjuje Bajatović za “Novo jutro”.

Evropa, kako kaže, sada ima samo 9 odsto BDP-a u svetskoj ekonomiji, zaostala je za svetom, i u ovoj situaciji najviše će ispaštati.

- Amerikanci su počeli da gube ekonomsku trku, isto je u Evropi, pa su ekonomsku krizu koju su sami proizveli počeli da izvoze. Imali smo takav slučaj 2008. godine, pa onda pandemiju koronavirusa koja ima iste posledice kao rat, ali to nije bilo dovoljno. Da bi se izravnali na svakom mogućem nivou, pokrenut je rat u Ukrajini – kaže Bajatović.

Kada je reč o količinama gasa u Srbiji, Bajatović kaže da imamo dovoljne količine gasa za do kraja grejne sezone.

- Imamo dovoljno gasa i za nadalje, i za punjenje Banatskog Dvora, i da se spremimo za ono što nam sleduje. Neće biti nikakvog poskupljenja gasa do kraja grejne sezone, a verovatno i posle. Dakle, mi smo u ovoj situaciji relativno bezbedni što se tiče gasa – kaže Bajatović za Pink.

Srbija ima, kako kaže direktor Srbijagasa, prvoklasan aranžman sa Rusijom.

- Plaćamo 270 dolara (na 1.000 metara kubnih) šest meseci, to ni Turci nemaju. Biće problem preko leta napuniti skladišta, nije to obično bure, velika je to količina. Jasno je, možda neće biti lako održati vojnu neutralnost, ali kako kaže i predsednik Aleksandar Vučić, sa čime se potpuno slažem, Srbija treba da gleda isključivo svoje interese. Mi trenutno imamo dovoljno mogućnosti, delom subvencionišemo potrosnju gasa, nemamo nikakav problem, i neće biti nikakvog poskupljenja do kraja grejne sezone - naveo je Bajatović.

Ističe još jednom da je Srbija bezbedna, kao i deo Balkana koji ide preko naše zemlje.

Kada je reč o struji, Bajatović kaže da je imamo dovoljno i da smo, da je sve bilo u redu, mogli da budemo čak i izvoznici.

- Sa električnom energijom nećemo biti u problemu, samo da saniramo ovu situaciju i splet nesrećnih okolnosti u EPS-u. Proizvodićemo dovoljno struje – kaže Bajatović i dodaje:

U Srbiji trenutno imamo 200 MW koji su u vlasništvu EPS. Izgrađena je termoelektro stanica u Pančevu sa još 200 MW i to je ukupno 400, što nije malo.

Govoreći o nafti i evropskom spuštanju rampe prema ruskom naftnom gigantu, Bajatović kaže da Srbija ima alternative.

- Dobro stojimo u budžetu, imali smo porast BDP-a u industriji i možemo da nabavimo nešto nafte i vanredno. Ipak, ne treba se osloniti na to. Lično mislim da ćemo i dalje moći da se snabdevamo iz Rusije. Imate, takođe, američku, iransku, iračku naftu. Ne brinem za to. Bile su i sankcije, snalazili smo se, poenta je da ta nafta bude kvalitetna.