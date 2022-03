Kako Marija Jerković ističe, njenog sina je 2017. godine, doktorka ispustila na porođaju, od kada su krenuli svi problemi u proodici Jerković. Kako je objasnila, doktorka je bila besna jer je porođaj bio kasno, zbog čega je najpre izvređala majku, potom porodila, i ispustila novorođenče.

- Trebala sam da se porodim 13. jula, 2017. godine, a bolove sam dobila ranije. Sa odeljenja su me poslali na carski rez, imam petoro dece... Prvo, kad su me primili, doktorka, nema šta mi nije izgovorila, nazvala me raznim imenima, pitala me šta će mi deca... Bila sam budna, ona je njega ispustila, podigla, i ocenila ga devetkom... - rekla je ona.

Kako je objasnila, telefon joj je bio oduzet, a vraćen tek narednog dana zbog čega nije imala nikakav kontakt sa porodicom.

- 35 sati me nisu digli da ustanem, fizijatar je rekao da su morali posle 12 da me podignu. Mom suprugu su rekli da je dosadan, i da ne znaju da li će dete da preživi... Ja nisam ni znala kako je, nisam imala informaciju. Sećam se da je doktorka rekla da sam dosadna i da ih glava boli od plača mog deteta - kaže majka.

Jerković objašnjava da je dete imalo problema sa disanjem, zbog čega je prebačen u Tiršovu, a kasnije i na brojne analize.

- Sada boluje od epilepsije, astme, dijabetesa... Njemu treba 9.000 evra za lečenje - objasnila je ona, navodeći da ga nakon lečenja očekuje još jedna operacija od 25.000 evra.

Kako je objasnila, porodica ima problem i sa strujom, a do skora, kuća u kojoj su živeli, imala je vlagu koja je uticala na Ognjena i njegovo disanje. Jerković objašnjava da je problem sa vlagom rešen, ali da je sada gorući problem priključak za stuju, odnosno dozvola za isti.

- On ima velike strahove. Ne sme da uđe u kuću, školu... U tuđu kuću, prodavnicu... To su napadi histerije, i teško je da se to taustavi bez lekova za smirenje - kaže ona.

Autor: