'STARA FORA IZ DUBAIJA!' DEVOJKE NA KOPAONIKU OSTAVLJAJU PORUKE BOGATAŠIMA: Na prozorima ili haubi ispišu broj telefona u nadi da će dobiti poziv!

Šaranje prstima po automobilu koji je prekriven prašinom ili snegom uglavnom je bila posledica dosade, ponekad skretanja pažnje ili izražavanje simpatije prema nekome. Ako je verovati priči koja danas kruži Tviterom, automobil prekriven snegom je prilika da upoznate nekoga.

"Devojke na Kopaoniku ispisuju svoj broj telefona na staklim malo boljih automobila, ne bi li ih vlasnik pozvao. Ovo je najveća jadnost koju videh kada je ženski rod u pitanju", napisala je korisnica koja se potpisuje kao "PrincezaZamjeva".

Pored opisa ostavila je i fotografiju ispisanog broja telefona na jednom automobilu.

"Čim je ostavila broj na automobilu znala je da može videti svako ko tu prođe. Zato nemoj da mi je neko ke*ao o privatnosti njenog broja", napisala je u nastavku.

U komentarima ljudi su skrenuli pažnju da i osobe koje pozovu ispisani broj nisu ništa bolji.

"Jadniji je onaj ko pozove broj ispisan na svom skupom automobilu", "Biznis ideja - Srbija 2022. godina", "Meni se to desilo, samo su se zeznule nisu videle da žensko vozi", "To je stara fora iz Dubaija i sličnih destinacija", "To se zove proaktivno traženje posla", samo su neki od komentara.

