Ivana čeka poziv KOJI ŽIVOT ZNAČI: Njen dnevnik otkriva neviđenu HRABROST I BORBU

"Čini mi se kao da je prošlo pet minuta od kada smo sestra i ja sa mamom i tatom otišle na ultrazvučni pregled kako bismo, po preporuci lekara, proverile da li neka od nas dve ima policističnu bolest bubrega, kao mama. Vraćam film, sećam se zaleđenih lica roditelja i pokušaja da ostanu mirni, dok se u njima sve kidalo i lomilo, kada su lekari potvrdili da i ja imam istu situaciju. Od tada je prošlo tačno 18 godina", reči su Ivane Jović, devojke koja već godinama čeka poziv koji za nju znači život - za transplantaciju.

Ivana je jedna od 2.000 ljudi u Srbiji koji čekaju na transplantaciju organa. Naći donora za nju znači prava na normalan, te i sam život. U autorskom tekstu za "Politiku" ona je opisala kako traju njeni dani, kako oni od saznanja da joj je jedini spas transplantacija bubrega, tako i oni u kojima se sve svodi na čekanje telefonskog poziva koji će joj dati nadu za bolji i kvalitetniji život.

Njen tekst, prenosimo vam u celosti:

U tom trenutku nisam bila toliko zabrinuta, mojoj mami je bolest kulminirala u pedesetim godinama, ali kada imate 17 godina, to vam deluje kao čitava večnost. Međutim, komplikacija moje bolesti desila se znatno brža nego kod mame, ubrzo nakon porođaja, u 33. godini otpočinjem s programom hronične hemodijalize. Tada sam počela da beležim misli iz mog dnevnika.

Već nekoliko meseci apatija, nedostatak snage i energije… Tog 8. decembra 2020. mi se kazalo. Krenula sam na dijalizu. Možda ljudima sa strane zvuči čudno, ali ja sam se preporodila. Možda očekuju da kukam, dok mi se krv razvlači u cevčicama, dok me bodu iglama debljine šivaćih. Ali to nije moj slučaj, ne dozvoljavam da bude. Dijaliza mi je donela pročišćenje od toksina, više energije i preporod, ali mi mnogo vremena oduzima od ćerke Petre. Ne želim da me okolina sažaljeva, znam da me dijaliza ne određuje, da je to korak ka trajnijem rešenju. Strpljiva sam. Korak po korak. Znam da će biti dobro, uz veliku volju imam i duboku veru. Pošto sam rešila problem nedostatka energije i snage fokusiram se na rad na sebi. Moram zbog sebe i nje, zbog nas. Pametno ću koristiti vreme na dijalizi za učenje i razvoj. Svaki dan ću raditi na sebi, da naučim nešto novo i korisno, paralelno dok čekam kvalitetniji život, da ne gubim vreme.

U svojim danima učenja i istraživanja došla sam do informacija da svaka godina na dijalizi smanjuje mogućnost da transplantacija bude uspešna. Dodatno su me porazile činjenice o malom broju urađenih transplantacija u prethodnom periodu, dok više hiljada nas čeka na toj tužnoj listi bez nade i šanse. Činjenica da je u ovom trenutku na dijalizi 35 dece me je porazila potpuno, u glavi jasno vidim sliku kako se debele igle zarivaju u njihove malene rukice, vidim muku roditelja da im ograniče unos tečnosti, vidim kako vode računa da ne preteraju s kalijumom ili fosforom. Sve to mnogo boli, bukvalno fizički. Dodatno, saznanje da samo 10 odsto nas s liste doživi da dočeka transplantaciju me je alarmiralo da moram nešto da učinim i reagujem. Šta se dešava s ljudima koji čekaju srce ili jetru? Jedino gore od toga kada leka nema jeste da isti postoji, a da smo gluvi i slepi da ga realizujemo.

Bez budućnosti i nade za bolje sutra, tokom bezbrojnih razgovora s lekarima, pacijentima s liste, brojnim udruženjima, shvatam da problema ima mnogo, ali od nečega se mora krenuti. To je peticija čiji je glavni zahtev imenovanje koordinatora za darivanje u svim bolnicama u Srbiji koji će, kada se stvore medicinski uslovi, obavezno i uvek obaviti razgovor s porodicom potencijalnog donora i zatražiti saglasnost za doniranje organa, kako je predviđeno i članom 10 Zakona o presađivanju ljudskih organa. Najvažnije je ne propuštati prilike i uvek pitati porodice potencijalnog donora za saglasnost. Svaka propuštena prilika je nečija šansa za život.

Osim toga, kroz peticiju i medijski fokus, želela sam da svi čuju za ovu nezavidnu situaciju svih nas s liste, da razbijem predrasude i stigme kako o transplantaciji, tako i u vezi s dijalizom. U rekordno kratkom roku prikupljeno je više od 11.000 potpisa i 2. marta potpisi, zahtev peticije, kao i molba za hitan sastanak zvanično su predati Ministarstvu zdravlja. Glavni zaključak jeste da je za veći broj transplantacija u Srbiji potrebno sistemski urediti ovu oblast i podići svest u javnosti, u čemu je važna uloga svih: od države, udruženja, medija i pojedinaca do crkve, obrazovnih i kulturnih institucija. Susedna Hrvatska, koja je uvođenjem koordinatora u transplantacijski sistem, sa 268 transplantacija u 2021. godini, jedan od lidera po broju transplantiranih u svetu, primer je da je i u ovom regionu to moguće učiniti.

Prošlo je dve nedelje od predaje zahteva, potpisa i molbe za hitan prijem Ministarstvu zdravlja, bez povratne informacije. Ne obeshrabruje me ta činjenica, nastavićemo konstantno da budemo glasni, da molimo, kumimo i preklinjemo, da transplantacija u Srbiji više ne bude misaona imenica. Ovo je borba za život i zdravlje ljudi, ne samo nas koji smo trenutno na listi već i za neke ljude koji će nažalost biti. Potekla je iz srca, obojena je najhumanijim namerama i kao takva ne može da doživi neuspeh. Transplantacija nije nikakva egzotika, od sedamdesetih godina prošlog veka se u Beogradu transplantira bubreg sa živog donora, kasnije i sa kadeveričnog (od preminule osobe), i verujem da je ovde sve stvar dobre volje i malo bolje organizacije, uz paralelni rad na podizanju svesti u jednom od najhumanijih segmenata života – doniranju organa, napisala je Ivana u autorskom tekstu za "Politku".