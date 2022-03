PODVIG EKIPE HITNE POMOĆI, PORODILI ŽENU U SANITETU: Morali smo da se zaustavimo! Beba je krenula, a pupčanik joj je bio oko vrata

Doktorka Sandra Ćosić, koja je sa ekipom Hitne pomoći Doma zdravlja „Dr Draga Ljočić“ porodila Šapčanku (29) u sanitetu, i dalje je pod utiskom nesvakidašnjeg događaja.

Iako joj je ovo drugi porođaj na terenu za svega osam meseci, osećaj je, kaže, poseban jer su pomogli da se rodi zdrava devojčica.

Kažu da lekari hitne pomoći tokom radnog veka porode u proseku tri žene u sanitetu. Ovaj trenutak opisuju kao nesvakidašnji, jer učestvuju u rađanju novog života. Što je izazov veći, jači je strah, ali je osećaj, kažu neverovatan. Baš to je osetila doktorka Sandra Ćosić. Za dve decenije rada kao lekar, imala je dva takva iskustva i to u poslednjih osam meseci. I ovo su situacije tipične za lekare hitne pomoći, nenajavljene, nepredvidive i urgentne. Traže brzu reakciju, iskustvo, snalažljivost. Zahtevaju znanje koje je nataloženo tokom šest godina duge medicine. Podrazumevaju da ono bude sveže i precizno, jer od njega zavisi ljudski život.

Iza ponoći šabačka Služba hitne pomoći primila je poziv od usplahirenog muškarca iz sela udaljenog dvadesetak kilometara od Šapca. Bez odlaganja krenuli su na intervenciju.

- Pozvao nas je uspaničen čovek i ispričao da supruga ima porođajne bolove, krvari i to traje već neko vreme. Rekao je da oni nemaju mogućnosti da dođu do bolnice. Takve situacije smo imali i ranije, pa porodilje prevezemo do bolnice gde se obavi porođaj. Međutim, nekada priroda diktira drugačije, pa to bude porođaj u kući ili sanitetskom vozilu, što nije baš tako čest slučaj - počinje priču dr Sandra Ćosić.

Sećanje je sveže, reakcija poznata. Brzinom munje sedaju u sanitetsko vozilo i kreću put Ševarica.

Mi smo u komunikaciji sa kolegama u toku puta saznali da se radi o mladoj porodilji koja je 1993. godište, da je u pitanju sedma trudnoća. Vrlo brzo po prijemu pacijentkinje u bolovima, meni, koja radim 23 godine i imam iskustva u urgentnim situacijama, ali i mojoj tehničarki pred penzijom, kojoj je ovo bio treći porođaj na terenu, bilo je jasno da ćemo teško uspeti da stignemo do porodilišta. Zato smo vozaču dali nalog da vozi što brže

Međutim, beba je imala druge planove. Na putu između sela Tabanović i Majura, dr Sandra Ćosić i medicinska sestra Olivera Dukić, signalizirale su vozaču Goranu Markoviću da zaustavi sanitet.

- Stali smo i pripremili svu opremu koju imamo u sanitetu za porođaj. Bebica je počela da izlazi. Uplašila sam se kada sam videla pupčanik oko vrata. To nikada nisam videla ni na vežbama, ni tokom studija, ni na specijalizaciji. Ja sam bila u ginekološkoj sali, ali nisam prisustvovala porođaju. Osećala sam se kao kad sam imala težak ispit. Profesor me nešto pita, ja znam da sam to negde pročitala, pa se prisećam gde i šta tačno. Shvatam da je bebe životno ugrožena jer je to komplikovan porođaj nasred seoskog puta oko jedan sat posle ponoći - objašnjava.

Sve se završilo za samo nekoliko minuta i na svet je stigla devojčica teška svega kilogram i sedamsto grama. Pribranost, brzina i i znanje bili su presudni da ovo bude priča sa lepim krajem.

- Kad je beba počela da plače, svima je laknulo. To je za bio signal da smo uspeli. Panika nikako ne sme da se desi ni u manje komplikovanim i stresnim situacijama. Strah i ono što se dešava posle toga je nešto drugo - kaže doktorka.

Pored iskusne ekipe, bila je iskusna i porodilja, što je u ovakvim situacijama veoma bitno.

- Majka je bila jako uplašena. Ona rađa sedmo dete, ali je prethodnu decu rodila u porodilištu. U tim trenucima moramo da vladamo potpuno situacijom, da je smirimo i da ona toga bude svesna. Njena saradnja nam je presudna. Kad smo završili porođaj, bebu smo previli i posle prvog pregleda delovala mi je sasvim zdravo – priča doktorka Ćosić srećna što je sve prošlo dobro, imajući u vidu da porodilja nije bila kod lekara od poslednjeg porođaja.

Kako to obično biva, ovakve situacije prate i anegdote, pa se doktorki učinilo da je beba previše mala. Međutim, majka je odmah utešila.

- Ona me je pomazila po kolenu i počela da teši rečima: „Ne brinite doktorka ništa, hvala vam do neba. Ja sam rodila šestoro dece i svi su bili tako maleni i zdravi – priseća se.

Devojčica iz Ševarica druga je beba koja je odlučila da se rodi van bolnice dok je u hitnoj pomoći dežurala dr Sandra Ćosić sa svojom ekipom. Pre osam meseci, u centru Šapca rođen je zdrav i krupan dečak težak tri kilograma i četristo grama. Ovog puta, majka je otišla i korak dalje pa je doktorku pitala kako se zove njena kćerka, želeći da svojoj devojčici po njoj da ime.

Direktorka ponosna na ekipu hitne pomoći

Doktorka Jasmina Stanković, direktorka Doma zdravlja „Dr Draga Ljočić“, u znak zahvalnosti zbog dobro urađene intervencije, organizovala je prijem za dr Sandru Ćosić, medicinskog tehničara Ivana Cvejića i vozača Gorana Markovića. Ne krijući ponos, dr Jasmina Stanković je istakla da će ekipa koja je uspešno obavila porođaj u kolima hitne pomoći biti nagrađena, a iskoristila je priliku da apeluje na sugrađanke da kontrolišu svoju trudnoću.

– Apelujemo na buduće mame koje planiraju trudnoću da se jave u Službu za zdravstvenu zaštitu žena kod svog izabranog ginekologa. Veoma je važno da redovno obavljaju ginekološke preglede, da bi se na vreme uočile eventualne anomalije. Srećna okolnost je što je u ovom porođaju rođena zdrava devojčica, iako trudnoća nije bila kontrolisana. Ipak, svaka trudnoća treba da se kontroliše, bez obzira na to koje je dete po redu – istakla je dr Jasmina Stanković.