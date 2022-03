DETALJNA PROGNOZA ZA CELU SRBIJU: Proleće se vraća na velika vrata - Evo kakvo nas vreme očekuje danas, ali i do kraja nedelje!

U sredu ujutru slab mraz ponegde, a tokom dana sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab promenljiv, ujutru jugoistočni i istočni, a popodne severoistočni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C u Požegi do 4°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 14°C u Dimitrovgradu do 19°C na severu Vojvodine. Uveče vedro i manje hladno nego prethodnih noći. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

Beograd: U sredu sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C u centru, na obodu grada 0°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo i malo toplije nego prethodne noći. Temperatura u 22h oko 10°C.



Niš: U sredu ujutru je moguć slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i malo toplije nego u utorak. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 16°C.



Užički region: U sredu ujutru slab mraz, a tokom dana sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab promenljiv, ujutru istočni, a popodne severoistočni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do -1°C, a maksimalna dnevna od 16°C do 18°C. Na Zlatiboru i Tari sunčano i toplije, do 11°C na 1000 mnv.



VOJVODINA: U sredu ujutru ređa pojava slabog mraza, a tokom dana sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab promenljiv, ujutru jugoistočni i istočni, a popodne severoistočni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 17°C na jugu Banata do 19°C na severu Vojvodine. Uveče vedro i manje hladno nego prethodnih noći. Temperatura u 22h od 6°C do 8°C.



Novi Sad: U sredu sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab, ujutru jugoistočni i istočni, a popodne severoistočni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna oko 18°C.



Subotica: U sredu sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab, ujutru jugoistočni i istočni, a popodne severoistočni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 19°C.



Vreme narednih dana: U četvrtak sunčano i još toplije, oko 20°C u većini predela. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 17°C u Dimitrovgradu do 22°C na severu Srbije. U petak i za vikend toplo i pretežno sunčano, a početkom iduće sedmice malo svežije uz moguće naoblačenje sa prolaznom kišom u ponedeljak.



