'UPOTREBLJIVO DO I NAJBOLJE UPOTREBITI DO' - Razlika je velika! Posle ovog datuma hrana ne sme da bude u prodaji!

Trećina hrane nam, po zabrinjavajućim statističkim podacima, završi u smeću a jedan od najčešćih razloga za bacanje hrane je nerazumevanje roka upotrebe hrane.

- Na nivou EU se menjaju oznake roka upotrebe, postoje pojmovi "upotrebljivo do", ili "najbolje upotrebiti do". Razlika je u tome što kvarljiva roba koja ima konkretniji rok trajanja mora biti obeležena sa "upotrebljivo do" jer posle tog datuma, hrana nije bezbedna", objasnio je Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača "Efektiva".

Oznaka "najbolje upotrebiti do" garantuje da, uz odgovarajuće čuvanje, hrana može da bude upotrebljiva i nešto nakon isteka roka.

- Bitno je da se kaže da ona ne sme da bude u prodaji posle tog datuma. Potrošač može da je, ranije kupljenu, odgovarajuće čuva i upotrebi i nekoliko dana nakon tog datuma. Obično su to žitarice, konditorski proizvodi, razni štapići ili keks", rekao je on.

Ali kako mi da znamo šta je bezbedno "produženje" tog roka?

"Miris, ukus će biti signali, nekada ta hrana i nakon tog roka nije nebezbedna ali će izgubiti svojstva koja je imala u predviđenom roku", zaključio je on.