MENJA SE CENOVNIK LETOVANJA: Ove zemlje prinuđene da SPUSTE cene zbog rata u Ukrajini!

Turističke agencije već su izbacile cenovnike za ovo leto. Međutim, trenutna situacija u svetu, ipak ukazuje na moguće promene cena.

Nekad je u ovom periodu godine, dobar deo turističkih aranžmana već uveliko bio rasprodat. Međutim, poslednje 3 godine situacija se promenila. Prvo korona, a onda i rat u Ukrajni pauzirali su avanture svetskih putnika.

Za sada su cene turističkih aranžmana nepromenjene. Ali, shodno povećanju cena goriva, očekuju se i povećanja cena prevoza i to naročito za čarter i avio letove.

- Možda će u ovom trenutku biti maksimalno 20 do 30 evra poskupljenje. To su otprilike aranžmani koji koštaju 400 do 500 evra. Očekujte poskupljenje od 5 do 10 posto, ne očekujte drastična povećanja - rekao je Milan Vasić, komercijalni direktor u turističkoj agenciji.

Iako će putnici za neke destinacije, morati da izdvoje više novca nego prethodnih godina, za druge će čak moći i da uštede.

- Postoji i tendencija da će neke destinacije pojeftiniti, poput Turske i Egipta. Konkretno Egipat ima problem što im rusko tržište otkazuje aranžmane. Oni da bi popunili te svoje kapacitete, biće prinuđeni da spuste cene - kaže Vasić.

Interesovanje putnika ne manjka. Međutim ukoliko se još uvek niste odlučili gde ćete provesti ovogodišnji odmor, sajam turizma je definitivno prva lokacija koju morate posetiti.