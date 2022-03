OTVORENA NOVA VATROGASNA STANICA NA NBG! Vulin: Mnogi su obećavali, a samo mi smo realizovali! (FOTO+VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je danas otvaranju novog objekta Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Beograd i istakao da je nakon 70 godina najnaseljenija opština u Srbiji po prvi put dobila vatrogasnu stanicu.

„Od osnivanja Opštine Novi Beograd, mnogi su obećavali da će ova velika beogradska opština dobiti svoju vatrogasnu stanicu. Ali, samo je današnja država na čelu sa predsednikom Vučićem, zahvaljujući svojoj ozbiljnosti, organizovanosti i dobrim ekonomskim aspektima realizovala i sprovela do kraja izgradnju vatrogasno-spasilačke stanice u Novom Beogradu. Brinemo o miru i stabilnosti zemlje, ali podjednako brinemo i o bezbednosti običnog čoveka. Nakon 70 godina, opština Novi Beograd dobila je svoju prvu vatrogasnu stanicu, a naši vatrogasci-spasioci biće još efikasniji, jer će od sada moći na brži i lakši način da pristupe intervenciji", poručio je ministar policije Aleksandar Vulin nakon obilaska prostorija nove vatrogasne stanice u Novom Beogradu.

„Svako ko živi i radi u Novom Beogradu biće sigurniji i bezbedniji nego ranije, jer kada se desi potreba za intervencijom, vatrogasci će mnogo brže stizati na lice mesta. Do sada su vatrogasci u Novi Beograd morali da dolaze iz Zemuna, ili da prelaze Gazelu i Brankov most, što je iziskivalo znatno više vremena. Prilikom intervencija vatrogasaca najvažnije je vreme odziva, odnosno za koliko vremena će vatrogasac od momenta poziva stići na lice mesta. Do sada, vatrogasci-spasioci stizali su u Novi Beograd za 15 minuta, a sada će stizati za 3 do 4 minuta na lice mesta. Samo u prethodne tri godine, na teritoriji opštine Novi Beograd, pripadnici Sektora za vanredne situacije imali su ukupno 1.491 intervenciju, od čega je tokom 2021. godine broj intervencija iznosio 540. Od tih 540 intervencija, 365 je bilo gašenje požara. Takođe, od početka 2022. godine, na teritoriji opštine Novi Beograd bile su 122 intervencije, od čega na gašenju požara 83, dok je spaseno 20 osoba”, rekao je ministar policije Aleksandar Vulin, naglasivši da u budućem periodu slede nova uvećanja plata vatrogascima-spasiocima, ali i nova ulaganja u opremu i obuke.

„Jedan od prioriteta mog rada kao ministra unutrašnjih poslova jeste i izgradnja novih, modernih i savremenih objekata za pripadnike policije i vatrogasce-spasioce. Nedavno je otvoren veliki Regionalni centar za vanredne situacije u Vranju, danas je otvorena najmodernija vatrogasna stanica u Srbiji i regionu. Za godinu dana renovirano je i adaptirano 18 objekata za smeštaj i rad vatrogasaca-spasilaca. Nastavićemo sa još masovnijom izgradnjom policijskih i vatrogasnih objekata. Hoću da svaki moj policajac i vatrogasac ima adekvatan prostor za rad, hoću da moja država i moj narod imaju savremene policijske i vatrogasne objekte kojim mogu da se ponose", poručio je ministar policije Aleksandar Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obratio se preko radio-veze svim vatrogasno-spasilačkim jedinicama u Beogradu, istakavši da je ovo veliki i važan dan za svakog vatrogasca, ali i za čitav Beograd i Srbiju.

„Svim vatrogascima-spasiocima Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, želim srećno otvaranje dugoočekivane prve Vatrogasno-spasilačke stanice Novi Beograd", poručio je ministar policije Aleksandar Vulin i dodao da su srpski vatrogasci primer istinske hrabrosti i požrtvovanosti, primer patriotizma i ljubavi prema svojoj zemlji i narodu.

Novi objekat Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Beograd izgrađen je uz Ulicu Đorđa Stanojevića, na površini većoj od 500 metara kvadratnih, u kojoj će raditi 40 vatrogasaca-spasilaca.