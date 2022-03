RUSI SE SJATILI U BEOGRAD! Iznajmljuju stanove na TOP LOKACIJAMA, plaćaju ih po 700 EVRA, a hoće i da ih kupe

Od izbijanja rata u Ukrajini, u Beogradu, ali i širom Srbije, primećen je sve veći broj ljudi iz Rusije.

Dolaze mladi bračni parovi, ali i cele porodice sa decom, mnogi svoje poslove nastavljaju da rade odavde, mnogi iznajmljuju stanove, a sve je više i onih koji traže da kupe nekretninu.

Najviše se interesuju za iznajmljivanje stanova i kuća površine do 50 kvadrata, a za to su spremni da izdvoje od 400 do 1.000 evra, mesečno. Ocena je i da ih interesuju nešto luksuznije nekretnine, a kako vrme prolazi sve je više onih koji se odlučuju i da nekretninu kupe, takođe na centralnim lokacijama.

Beograd je nesumnjivo u fokusu, a sve je više i oglasa koji to potvrđuju.

- Ćao svima! Hitno potreban 2,5 sobni stan za 2 zaposlena momka iz Rusije u centru Beograda na pola godine. Cena do 700 evra bez računa (Ako 3 sobe) ili 2 stana po 1 osobe u centru grada isto (do 350 evra) Molim Vas da ponude šaljete u inboks. Hvala!!!, piše na jednom oglasu.

U drugom par iz Moskve kaže sledeće: "Tražimo stan na duži vremenski period u Beogradu. Preselili smo se zbog posla, firma se nalazi u Srbiji. Imamo rođake i prijavljeni smo na adresu u Beogradu gde se i nalazimo. Želimo da pronađemo stan do 400 evra u Beogradu. Možemo odmah da se uselimo!"

Jedan taksista kaže da je Rusa u Beogradu svakim danom sve više i više.

- Juče sam vozio dva momka, zatim bračni par sa jednim detetom i onda još jedan bračni par. Rusi su i mojim kolegama poslednjih dana sve češće mušterije. Najčešče su to mladi ljudi, do 45 godina, i najveći broj njiih je nastavilo da radi svoje poslove odavde.

Neki su mi pričali i da radeći iz Moskve za svetske kompanije nisu mogli da naplate svoje usluge i da im je to bio razlog za preseljenje. Beograd pritom često pominju kao bratski grad za koji su sigurni da im neće praviti probleme - kaže sagovornik Blica.

Dodaje i da su svi oni sa kojima se sreo iznajmili stan, ali da su se mnogi raspitivali za kupovinu nekretnine. - Utisak je da imaju novca. Jedan bračni par je u centru grada zakupio stan za 800 evra. Lep stan na dva nivoa - kaže on.

Žitelj Novog Beograda kažu da poslednjih dana, kako je lepo vreme, često šeta i da na ulicama vidi mnogo automobila ruskih registracija.

- Sve su to dobri, skupi automobili i u svakom ima najmanje dvoje ljudi. Viđao sam i decu - kaže naš sagovornik. Jedan učesnik na tržištu nekretnina pita se da li će nova tražnja sada dodatno podići cene.

- Pravilo je da veća tražnja znači i veću vrednost. Sada je samo pitanje kolika će ta dodatna tražnja biti.

Za kvadrat 1.450 evra

S obzirom da je najveći broj Rusa zaintersovan za nekretnine u centru Beograda, a čije se cene u proseku kreću, prema poslednjem izveštaju oglasnog portala Nekretnine, oko 2.500 evra za kvadrat ocena je da su za stan spremni da odvoje od 70.000 do 125.000 evra.

Inače, prosečna cena stana u starogradnji u Srbiji bila je 1.104 evra po kvadratu, što je za 10 odsto više u odnosu na 2020. godinu, dok je u novogradnji iznosila 1.450 evra i viša je za oko 9 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

- Ukupan obim novčanih sredstava na tržištu nepokretnosti u Srbiji iznosio je 6,1 milijardu evra, što je za 47 odsto više u odnosu na 2020. godinu. Najveće učešće u obimu novčanih sredstava ostvareno je na tržištu nepokretnosti u Beogradu u iznosu od 51 odsto, zatim u Vojvodini 26 odsto, u Šumadiji i zapadnoj Srbiji 16 odsto i u Južnoj i istočnoj Srbiji 7 odsto, navedeno je u Godišnjem izveštaju sa tržišta nepokretnosti RGZ.

Prošle godine je prodato 50.275 stanova, 34.640 građevinskog zemljišta, 24.920 stambenih objekata i 23.810 poljoprivrednog zemljišta. Kada je reč prometu stanova udeo kupoprodaja stanova u novogradnji u odnosu na ukupan broj kupoprodaja stanova u 2021. bio je 42 odsto, što je za tri odsto više u odnosu na 2020. godinu.