Dok neki građani žure da obezbede rezerve brašna, ulja i šećera, neki se pitaju šta da rade sa gotovinom, da li da je podižu iz banke i u šta da ulažu. Da li kupovati zlato ili hartije od vrednosti koje imaju podlogu u zlatu?

- Sve što kupujemo od hrane će sutra više vredeti. Zanimljivo je što se tiče novca, ako gomilamo novac on će sve manje vredeti. To je ta inflacija. Građani su uplašeni. Svi znamo kako su izgledale krize. Bila je inflacija, sada se opet spominje inflacia, ali to nije ta vrsta inflacije - rekao je novinar Dušan Uzelac.

Uzelac kaže da je najbolje novac potrošiti tako što ćete investirati, kupiti neku nekretninu ili na sličan način.

- Poskupeće proizvodi, kao i pšenica, nafta i gorivo i dosta je kompleksno. Novac se štedi za neku namenu. U ovom momentu je najbolje novac potrošiti, kupiti neku nekretninu ili investirati. Inflacija obara cenu novca, pa čak i ako je u bankama, nije dobro. Isto je loše i da ga držite kod kuće. I u banci će padati vrednost ovca. Mnogo faktora utiče na to - rekao je Uzelac.

