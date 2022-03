Goran je upravljao GRDELIČKIM VOZOM SMRTI koji je bio meta NATO bombardera: Pale su ukupno četiri rakete, PLAMEN JE BIO NA SVE STRANE

"Prva raketa nas je pogodila kad je lokomotiva bila na kraju mosta. Čula se velika eksplozija, plamen je bio na sve strane... Posle pauze od par minuta pala je još jedna raketa, pa još dve... Usledio je užas koji se ne može opisati", ovako počinje ispovest Boban Kostić (52) iz Niša, mašinovođa voza na liniji Beograd - Tabanovce, koji se našao na meti NATO bombardera 12. aprila 1999. godine u Grdeličkoj klisuri, drugog dana pravoslavnog Uskrsa.

Koliko je tačno ljudi stradalo u vozu nije bilo moguće utvrditi. Identifikovana su tela 15 nastradalih putnika, među kojima je bilo žena i dece, ali je nesumnjivo da je broj žrtava veći jer ostaci nekih putnika nikada nisu pronađeni. Prema nekim procenama, toga dana u vozu je bilo više od 50 ljudi, a mnogi se i danas vode kao nestali.

Kostić je upravljao putničkim vozom sa kolegom Goranom Mikićem (53), koji je u napadu ranjen.

- To je voz iz Beograda do Tabanovaca na granici sa Makedonijom, a nas dvojica smo vozili od Niša do granice. Išli smo nekoliko puta od kada je rat počeo i ništa nije ukazivalo na to da se nešto ovako može desiti, pogotovo što je to bio putnički voz, u njemu nisu bile nikakve vojne formacije. To su ljudi koji su išli kući ili na posao. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će da gađaju most kada voz naiđe - priča Kostić.

Prva raketa pogodila je drugi vagon voza, kada je lokomotiva već bila na kraju železničkog mosta.

- Bilo je strašno, užas. Lokomotiva i prvi vagon su po inerciji nastavili i stali ispred drumskog mosta. Bila je pauza jedno minut-dva kada je druga raketa pogodila drumski most ispred nas, kada je ranjen moj kolega Goran Mikić koji je bio napolju. Posle prve rakete, da li zbog potresa, da li zbog šoka, ništa se nije čulo, samo plamen. Samo se čula vatra koja je gorela iza nas. Posle te druge rakete, svi preživeli iz prvog vagona izašli su napolje. Ostatak voza je ostao na železničkom mostu koga su oni posle trećom i četvrtom raketom ponovo gađali - seća se Kostić.

On je posle druge rakete zaustavio jednu vojnu kampanjolu koja je prolazila u koje su smestili ranjenike, među kojima je bio i Mikić, da ih prevezu do bolnice.

- Dok su oni ulazili, pale su treća i četvrta raketa koje su gađale železnički most ponovo. Velikom brzinom, pošto su otišli svi povređeni, došli su Hitna pomoć i vatrogasci. Čula se još jedna vazdušna opasnost, tako da smo se pomerili u toku spasavanja još jednom. Ja sam otišao da se javim nadležnim službama Železnice, pošto je vozu bilo još naših kolega koji su išli na posao, da kažem koga sam video, koga nisam, jer je pola voza ostalo na mostu, pola van mosta. Užas jedan - veli Kostić.

"Još nosim geler koji me je ranio u obe noge"

Goran Mikić je izašao ispred lokomotive posle prve rakete, kada je doletela druga koja ga je ranila.

Ništa se nije čulo, samo sam video raketu i usledila je eksplozija od koje sam ranjen. Geler je prošao kroz desnu i završio u levoj nozi i još je tu. Posle druge rakete, između te pauze mene su prebacili u kampanjolu i transportovali dalje do bolnice", kaže Mikić.

Dodaje da ni posle više od 20 godina ne veruje da je voz mogao biti gađan.

"Šta su imali oni na umu i cilju, ne znam. To je bio putnički voz, bez naoružanja", priča on.

Kolateralna šteta za NATO

Najviše ljudi stradalo je u drugom i trećem vagonu voza koji su bili direktno pogođeni. Među njima su i dvojica radnika železnice, kondukter Zoran Jovanović, koji je bio na dužnosti, i njegov kolega Petar Mladenović, koji je išao na posao. Komanda NATO događaj je opisala kao kolateralnu štetu, navodeći da je meta bio most, te da je "voz išao prebrzo, a da je raketa ispaljena sa velike udaljenosti bila previše blizu cilja, te nije mogla da se otkaže".