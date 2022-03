ŽUTO ZLATO ZASEJANO NA MILION HEKTARA! Prolećna setva i pored skupog đubriva i goriva u zaletu za početak aprila

Kukuruz, kao naša strateški važna žitarica, ove godine bi trebalo da bude zasejana na približno milion hektara.

Od svih ratarskih kultura, ova žitarica zauzima najviše prostora i od nje zavisi stočarska proizvodnja, pojedine grane industrije, ali i izvoz.

Kako nam je ispričao Ivica Đalović, rukovodilac Odeljenja za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, ukupne površine pod kukuruzom variraju iz godine u godinu, za oko 10 do 15 odsto. Uzrok su različiti agroekološki uslovi za gajenje, nedovoljno korišćenje genetskog potencijala, niska primena tehnologije, ali i skupo đubrivo, gorivo, seme...

- Troškovi proizvodnje jesu visoki, ali trenutno nam "ide naruku" cena zrna kukuruza na Produktnoj berzi - govori Đalović. - Međutim i pored brojnih poteškoća sa kojima se naši ljudi susreću prilikom kupovine i nabavke repromaterijala, povećanje subvencija od strane Ministarstva poljoprivrede ublažiće trenutnu situaciju i omogućiće početak setve kukuruza u optimalnim rokovima.

Setva kukuruza u našim uslovima, objašnjava Đalović, počinje u ravničarskim područjima početkom aprila. U brdsko-planinskim regionima krajem aprila i početkom maja. Najveće površine u ravničarskim područjima poseju se izmedu 10. i 25. aprila.

- Poljoprivrednici bi trebalo da seju dobro poznate hibride, koji su pokazali visok nivo stabilnosti prinosa u različitim agroekološkim uslovima proizvodnje - smatra Đalović. - Gajeni hibrid kukuruza mora da bude tolerantan prema suši, ali je za naše proizvođače vrlo bitno brzo odavanje vlage u zrnu, u momentu berbe.

Kada je reč o suncokretu, agrarni stručnjaci procenjuju da bi on mogao biti zasejan na 250.000 do 260.000 hektara. Na istoj toj nekoj površini i soja, dok bi šećerna repa mogla da bude na nekih 40.000 do 45.000 hektara.

Zbog visokih cena đubriva, goriva ali i arende, setva će biti sigurno dosta skuplja, smatra Branislav Gulan, agroanalitičar. Kako kaže, kukuruz će biti primaran u odnosu na soju i suncokret.

- Prolećna setva u našoj zemlji treba da se obavi na više od dva miliona hektara - objašnjava Gulan. - Izuzetno je skupo veštačko đubrivo ali i gorivo. Ovogodišnja setva kukuruza biće skuplja za 50 odsto u odnosu na prošlu godinu. Setva suncokreta biće skuplja za 30 procenata. S druge strane, prolećne radove obeležava i visoka cena žita i uljarica na domaćem i svetskom tržištu, što može biti podsticaj da se radovi na njivi obave bez obzira na skup repromaterijal.

I dok poljoprivrednici gledaju na čemu mogu da uštede kada je reč o prolećnoj setvi, pojedini ratari koji seju suncokret, kažu da imaju problem da nađu seme. Najveće količine semena ove uljarice stizale su iz Ukrajine. Rat je presekao tu trgovinu, pa su morali da se okreću drugim proizvođačima, koji su prilično skuplji. Ovaj problem imaju i poljoprivrednici u regionu. Ipak, ima i onih koji su seme nabavili na vreme.

- Semena se kod nas nabavljaju već polovinom decembra, u januaru i februaru - kazao nam je Vladimir Zokić, koji obrađuje oko 130 hektara zemlje, u okolini Zrenjanina. - Problem je samo sa đubrivom i cenom nafte. Sve ostalo je donekle rešeno, ko se ozbiljno bavi ovim poslovim. I sa ratom i bez njega, u ovo vreme, uvek je nestašica kvalitetnog semena, koje se dobro prodaje. Sa jeftinim semenom nema nicanja, ono je najbitnije u ratarskoj proizvodnji.

POLICIJA I BIA ISPITUJU UGOVORE

Zbog velike tražnje srpske pšenice i kukuruza sumnja se da pojedinci hoće to da zloupotrebe i falsifikuju postojeće ugovore. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio je od premijerke Ane Brnabić, ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina i BIA da se pozabave kontrolom antidatiranih ugovora koji su ranije potpisani. Menjanjem isprava sada se povećavaju količine žita koje su prvobitnim ugovorima bile predviđene. MUP i BIA zajedno već rade na ovim slučajevima.

DRASTIČAN PAD U UKRAJINI

Proizvodnja suncokretovog semena u Ukrajini mogla bi da padne za 42 odsto na 9,6 miliona tona u 2022. godini zbog drastično smanjene površine za setvu, procenjuje poljoprivredna konsultantska kuća APK-Inform. Ovo smanjenje je posledica toga što je veliki deo borbi u toj zemlji koncentrisan u glavnim regionima za uzgoj suncokreta. Ukrajina je najveći svetski proizvođač semena suncokreta i izvoznik suncokretovog ulja.

IZVOZ U ALBANIJU

Vlada Srbije odobrila je juče firmama izvoz merkantilne pšenice i kukuruza u Albaniju. Na osnovu ugovora zaključenih pre stupanja na snagu odluke o privremenoj zabrani donet je i zaključak da Republička direkcija za robne rezerve obavi naturalnu razmenu merkantilnog kukuruza za semensku pšenicu domaćih NS sorti.