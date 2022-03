GDE, ŠTA, KAKO? Sve o Sokolu: Važni detalji na jednom mestu!

Veliko interesovanje građana za brzi voz "Soko" rezulturalo je time da se uvedu dva dodatna polaska tokom ovog vikenda, budući da je najavljeno i lepo vreme, a trenutno i dalje traje promo period u kojem cena karta u jednom smeru iznosi svega 300 dinara. Gde i kako kupiti karte za ovaj brzi voz, kako doći do "Prokopa", odnosno do stanice "Beograd Centar" i kada će stanica na Novom Beogradu da proradi. Evo svih detalja.

Kako do "Prokopa"

Početna stanica ukoliko krećete iz Beograda je Beograd Centar, ili kako je to većini poznato "Prokop", a do Prokopa možete doći sopstvenim prevozom, taksijem ili gradskim prevozom.

Direktno do "Prokopa" voze tri autobuske linije 34, 36 i 38a, koje doduše ne idu baš često, otprilike na nekih 35 minuta, a vikendom i ređe.

Autobuska linija 34 saobraća od Senjaka do Pere Velemirovića u Rakovici, linija 36 saobraća do Železničke stanice tako što pravi krug preko Slavije i Autokomande, dok linija 38a saobraća od Pogona Kosmaj do Železničke stanice "Topčider".

Do stanice "Beograd Centar" možete doći i trolom 40 i 41, međutim ukoliko idete trolom budite spremni da ćete malo i da pešačite, pošto ne staje direktno ispred Železniče stanice kao pomenute tri autobuske linije. Ukoliko dolazite trolom treba da izađete na stajalištu "Ortopedski zavod". Svakako je najjednostavnije ako dolazite taksijem.

Redovni polasci

Svakog dana će biti 18 polazaka iz oba grada, prvi u 05.25 iz Beograda, odnosno u 05.28 sati iz Novog Sada. Poslednji voz će kretati u 22.02 iz Novog Sada, a u 22.20 sa stanice Beograd-Centar, odnosno iz "Prokopa".

Tokom ovog vikenda (25, 26. i 27 mart) zbog velikog interesovanja građana uvedeni su i dodatni polasci, odnosno Inter City voz "Soko" iz stanice "Beograd Centar" za Novi Sad kretaće i u 9.30 i 12.03 časova, dok su dodatni polasci Inter City voza iz stanice Novi Sad za "Beograd Centar" u 10.56 i 14.07 časova.

Cena karte i gde je kupiti

Karta u jednom pravcu sada, dok traje promotivni period, košta 300 dinara, a potom puna cena povratne karte biće 1.600 dinara, a u jednom pravcu 1.000 dinara. Promotivni period trajaće do kraja aprila. Prevoz brzim vozom će biti besplatan za decu uzrasta do sedam godina koja su u pratnji roditelja.

Karte će moći da se kupe preko aplikacije "Srbija voza", na novim "kartomatima" na železničkim stanicama ili na blagajnama.

Aplikacija "Srbija voza" dostupna je za Android i iOS platforme, a karte se mogu kupiti i preko vebsajta "Srbija Voz".

Vrste vozova i međustanice

Na brzoj pruzi putnike će prevoziti stariji tip elektromotorne garniture, kao i dve nove "Štadlerove" dabl-deker garniture sa 314 mesta. Naime, saobraćaće tri vrste vozova: "Intersiti", "Regio-ekspres" i "Regio" koji će se razlikovati po broju stanica na kojima će stajati, a time i po trajanju putovanja između dva grada.

- "Intersiti vozovi" će biti najbrži i stizaće na odredište za 36 minuta, pošto će imati samo jednu međustanicu, na Novom Beogradu.

- Putovanje "Regio-ekspresom" trajaće 49 minuta, pošto će se zaustavljati na sedam međustanica: Novi Beograd, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci.

- Najsporiji će biti "Regio vozovi" koji će putovati 55 do 57 minuta, a stajaće na 11 međustanica: Novi Beograd, Tošin Bunar, Zemun, Zemun Polje, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci i Petrovaradin.

Stanica Novi Beograd od ponedeljka

Stanica Novi Beograd biće otvarena od ponedeljka, 28. marta. Očekivanja su da stanica Novi Beograd postane najfrekventnija železnička stanica u Srbiji.

Dakle, ako želite brzim vozom ovog vikenda do Novog Sada moraćete da krenete sa "Prokopa".

Najveću brzinu od 200 kilometara na sat vozovi će razvijati na delu od stanice Batajnica do rasputnice Karlovački Vinogradi, u dužini od 41,4 kilometara.

Da li se kartomati nalaze na svim stanicama od "Prokopa" do Novog Sada, tačnije da li ih ima i na svih 11 međustanica, da li se na kartomatima plaća karticama ili gotovinom, da li je na svakoj međustanici moguće kupiti kartu i na karticu - detalji su za koje od "Srbija voza" za sada nismo dobili odgovor.